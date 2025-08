Warum Marvel-Fans diese neue Serie nicht verpassen sollten

Seit dem 1. August 2025 läuft auf Disney+ eine neue Serie, die Marvel-Fans auf keinen Fall verpassen sollten. "Eyes of Wakanda" entführt die Zuschauer in das faszinierende Universum von Wakanda und rückt dabei die Eliteeinheit Hatut Zeraze in den Fokus. In vier actiongeladenen Episoden folgt die Serie den Kriegern, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, wertvolles Vibranium, das dem Land gestohlen wurde, zurückzuholen. Mit Platz zwei in den Streamingcharts und 91 Prozent Zustimmung auf Rotten Tomatoes, laut Kino.de, hat die Serie bereits einen fulminanten Start hingelegt und sorgt für begeisterte Reaktionen.

Hinter dem Projekt steht Ryan Coogler (39), bekannt als Regisseur der Black Panther-Filme, der auch hier wieder mit einem Team aus erfahrenen Autoren und kreativen Köpfen zusammenarbeitet. Neben der actionreichen Handlung und den futuristischen Sci-Fi-Elementen sorgt vor allem der einzigartige Animationsstil für Aufsehen. Die visuelle Gestaltung, inspiriert von afroamerikanischer Kunst, wird durch Kreative aus Nigeria, Südafrika und Ägypten bereichert und hebt die Serie klar von anderen Produktionen ab. Dabei verbinden die Episoden tiefgründige Geschichten mit beeindruckender Optik und schaffen so ein emotionales Erlebnis, das weit über typische Superhelden-Klischees hinausgeht.

"Eyes of Wakanda" eröffnet Phase 6 des Marvel Cinematic Universe – eine bedeutende Aufgabe, die die Serie eindrucksvoll meistert. Marvel-Studios-Präsident Kevin Feige (52) hatte einst verraten, dass er mit den veröffentlichten Projekten bisher nicht vollkommen zufrieden war: "Ich war noch nie mit einem Film, den wir veröffentlicht haben, zufrieden." Doch bei diesem stilistisch und inhaltlich herausragenden Start könnte sogar er einen Grund zur Freude finden. Mit dieser Serie setzt Marvel seine Erfolgsgeschichte in beeindruckender Weise fort und bietet Fans die Möglichkeit, Wakanda in seiner ganzen Tiefe und Schönheit neu zu entdecken.

Ryan Coogler, Regisseur der "Black Panther"-Filme

Marvel-Präsident Kevin Feige

