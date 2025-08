Walentina Doronina zeigt stolz ihre Lafufu-Sammlung im Netz

Walentina Doronina (25) ist voll im Trend-Fieber! Labubus sind aktuell total gehypt – Groß und Klein ergattern die kleinen kuscheligen Figuren für einen stolzen Preis, hängen sie sich an die Handtasche oder stellen sie präsentabel in der Wohnung hin. Allerdings gibt es auch eine Fake-Version der Labubus: Die sogenannten Lafufus – und die konnte die Reality-TV-Bekanntheit nun auf der Kirmes in Herne ergattern. Da die Lieferung der echten Labubus so lange dauert, versuchte Wale ihr Glück auf dem Jahrmarkt.

Die Teilchen wurden der Influencerin zufolge als Originale angepriesen, stellten sich dann aber als Fake heraus. Nichtsdestotrotz hat sich Walentina ganze sieben Lafufus gegönnt – in der Hoffnung, doch einen echten dabei zu haben. Die einstige Beauty & The Nerd-Kandidatin hat sogar eine Lafufu-Coca-Cola-Edition und einen Secret bekommen. "Meint ihr, mit diesen Dingern an der Tasche, finde ich den richtigen Mann?", fragt sie ihre Social-Media-Follower in ihrer Beitragsunterschrift.

Nicht nur Walentina surft auf der Labubu-Hype-Welle. Auch erfolgreiche Superstars wie Rihanna (37), Dua Lipa (29), Paris Hilton (44) und Blackpink-Berühmtheit Lisa feiern das Plüschmonster. Ebenso wie bei der ehemaligen Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin zieren die Labubus die Designertaschen der Sängerinnen. Eigentlich sind Labubus keine Neuheit: Der Künstler Kasing Lung entwarf die Figuren bereits 2015 – zehn Jahre später bekommen sie endlich die verdiente Aufmerksamkeit.

Anzeige Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und ein Labubu, August 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina mit einem Labubu

Anzeige Anzeige

TikTok / parishilton Paris Hilton mit ihrem Sohn, August 2025