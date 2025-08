Teddi Mellencamp bricht ihr Schweigen zu Affärengerüchten

Teddi Mellencamp (44), bekannt aus der Reality-Serie "The Real Housewives of Beverly Hills", hat sich erstmals zu den Gerüchten um eine angebliche Affäre mit dem Pferdetrainer Simon Schroeder geäußert. In einem intimen Gespräch im Podcast "The Jamie Kern Lima Show" erklärte die 44-Jährige, dass sie sich bislang nicht dazu geäußert habe, um die Gefühle ihrer Kinder zu schützen. Sie räumte jedoch ein, in der Vergangenheit Entscheidungen getroffen zu haben, die anderen Menschen Schaden zugefügt hätten. Die vermeintliche Affäre soll Medienberichten zufolge auch zur Trennung von ihrem Ehemann Edwin Arroyave (48) beigetragen haben, mit dem sie im November 2024 die Scheidung bekannt gab.

Während des Podcasts sprach der Reality-Star offen über die schwierige Zeit, die sie durchlebt hatte, und die Auswirkungen auf ihr Leben. Besonders belastend seien die negativen Schlagzeilen gewesen, die sowohl ihre Familie als auch die des angeblich Beteiligten getroffen hätten. Teddi berichtete, wie emotional herausfordernd diese Phase für sie war und wie sehr sie darunter litt, die Kontrolle über ihr Leben verloren zu haben. Rückblickend äußerte sie sogar die spekulative Vermutung, ihre gesundheitlichen Probleme könnten eine Art "Rückzahlung" für vergangene Fehler sein. "Tut mir mein Herz bis heute weh und ich frage mich, ob es deshalb Krebs bekommen hat? Ja, als wäre es meine Rache", sagte sie. Anfang dieses Jahres hatte sie eine Notoperation aufgrund von Tumoren im Gehirn, was ihrer ohnehin schwierigen Lage noch zusätzlich zusetzte.

Teddi hat in der Vergangenheit wiederholt betont, wie wichtig ihr die Priorisierung ihrer Gesundheit ist. Gerade erst hatte sie ihre Beziehung zu Ricci Rea beendet, da sie spürte, dass sie angesichts ihrer Erkrankung nicht die nötige Energie für eine neue Partnerschaft aufbringen konnte. Trotz der Herausforderungen versucht Teddi weiterhin, das Beste aus ihrer Lage zu machen und sich auf ihre Genesung zu konzentrieren. Seit ihrer Trennung von Edwin und den folgenden gesundheitlichen Rückschlägen hat sie sich verstärkt darauf fokussiert, ihr eigenes Wohlbefinden und das ihrer Familie in den Vordergrund zu rücken.

Getty Images Teddi Mellencamp, TV-Star

Instagram / edwinarroyaveofficial Edwin Arroyave und Teddi Mellencamp, Februar 2025

