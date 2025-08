Verdorbenes Essen: Diddy enthüllt schaurige Haftbedingungen

P. Diddy (55) hat schwere Vorwürfe gegen die Haftbedingungen des Brooklyn Metropolitan Detention Centers (MDC) erhoben. Laut seinem Anwalt Marc Agnifilo werde dem 55-jährigen Musiker dort regelmäßig verdorbenes Essen serviert, das teilweise mit Maden infiziert sei. In einem neuen Antrag auf vorzeitige Freilassung gegen Kaution, der laut Just Jared am Wochenende bei Richter Arun Subramanian eingereicht wurde, schilderte Marc Agnifilo die Zustände als inhuman. P. Diddy befindet sich seit seiner Verhaftung im September 2024 im MDC, wo er auf seine endgültige Urteilsverkündung wartet. Der Künstler wurde im Juli wegen zweifacher Förderung von Prostitution schuldig gesprochen und könnte zu maximal 20 Jahren Haft verurteilt werden.

Die Versuche seines Anwalts, eine Freilassung auf Kaution für den Musiker zu erwirken, scheiterten bislang. Richter Arun Subramanian lehnt dies trotz der beschriebenen Haftumstände ab. Dazu zählt neben dem unhygienischen Essen auch die fehlende Möglichkeit für frische Luft oder Bewegung. Der Anwalt argumentierte, dass die Strafverfolgung gegen P. Diddy unverhältnismäßig streng sei und betonte, dass sein Mandant kein Flucht- oder Sicherheitsrisiko darstelle. Inzwischen gibt es sogar Gerüchte, dass Präsident Donald Trump (79) über eine mögliche Begnadigung nachdenkt. Ob diese tatsächlich erfolgt, ist jedoch weiterhin unklar.

P. Diddy selbst scheint die Haftzeit für eine persönliche Reflexion genutzt zu haben. Laut seinem Anwalt hat der Musiker viel nachgedacht und möchte nach seiner Entlassung ein einfacheres Leben führen. Nach den Geschehnissen plant er, zunächst Zeit mit seinen Kindern zu verbringen und sich wieder auf sein Privatleben zu konzentrieren. Trotz seiner schwierigen Lage soll dies der zentrale Wunsch des sonst so erfolgreichen Künstlers sein, der für seine aufwendigen Projekte und seinen luxuriösen Lebensstil bekannt ist. Doch wie lange es dauert, bis diese Pläne umgesetzt werden können, bleibt angesichts der unklaren Entscheidung über die Haftstrafe offen.

Getty Images P. Diddy, Rapper

Getty Images Donald Trump, US-Präsident

Getty Images P. Diddy, Rapper