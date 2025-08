Vereine trauern um Ex-Fußball-Weltmeister Frank Mill (†67)

Frank Mill, Fußball-Weltmeister von 1990, ist im Alter von 67 Jahren verstorben. Seine ehemaligen Vereine Fortuna Düsseldorf und Rot-Weiss Essen bestätigten, dass der frühere Stürmer den Folgen eines Herzinfarkts erlag. Sowohl Fans als auch Weggefährten sind erschüttert von seinem plötzlichen Tod. Beide Klubs verabschiedeten sich von Frank auf ihren offiziellen Instagram-Kanälen und teilten neben schönen Erinnerungsfotos auch letzte emotionale Worte.

Fortuna Düsseldorf teilte ein Bild aus Franks aktiver Zeit und schrieb: "Ruhe in Frieden, Frank Mill. Wir sind in Gedanken bei Franks Familie und allen, die ihm nahestanden." Rot-Weiss Essen hob in ihrem Post Franks besondere Bedeutung für den Verein hervor. "Rot-Weiss Essen trauert um seinen ehemaligen Stürmer Frank Mill. [...] Insgesamt absolvierte Frank Mill, der 1972 als 14-Jähriger von Eintracht Essen zu RWE gewechselt war, 165 Profispiele (90 Tore) für Rot-Weiss. Ruhe in Frieden, Legende!", lautete das Abschiedsstatement.

Als gebürtiger Essener prägte Frank sowohl die regionale als auch die nationale Fußballlandschaft. Neben seiner erfolgreichen Vereinskarriere gehörte er zum Kader der deutschen Nationalmannschaft, die 1990 den Weltmeistertitel holte. Bereits im Mai hatte er Berichten zufolge gesundheitliche Probleme erlitten. Nach einem Herzinfarkt in einem Taxi in Mailand musste er wiederbelebt werden und lag bis zu seinem Tod am 5. August im Krankenhaus.

