Jona Steinig hatte mal unangenehme Erfahrung mit Kim Virgina

Jonathan Steinig (29) plaudert aus dem Nähkästchen! Ein interessierter Follower möchte in einem Q&A auf Instagram wissen, ob der Realitystar schon einmal in seinem Privatleben eine unangenehme Begegnung mit einem TV-Star hatte – und Jona antwortet äußerst ehrlich. So verrät er, dass er tatsächlich schon einmal eine "wirklich unangenehme Erfahrung" machen musste: "Und das mit Kim V. (30)" "Sie war damals zu Besuch und ich musste sie tatsächlich aus meiner Wohnung werfen, weil sie mit einem Korb überhaupt nicht klarkam und mich völlig übertrieben angegangen ist", weiht das Model seine Fans ein.

Angeblich habe es damals ein kleines Missverständnis zwischen ihnen gegeben: "Damals erzählte sie schon, was für eine krasse Millionärin sie sei, und fragte, was ich mir eigentlich dabei denke, sie einzuladen, wenn ich nicht mehr als Freundschaft von ihr wolle." Zu diesem Zeitpunkt bandelte Jona mit Alessandra Wichert (28) an – "und wer mich kennt, weiß, was ich für eine treue Seele bin", fügt der ehemalige Kampf der Realitystars-Kandidat hinzu. Aus Rache habe Kim dann versucht, "es mit heimlichen Aufnahmen, die ihre Freundin gemacht hatte, so aussehen zu lassen, als ginge da etwas" zwischen ihr und Jona. "Komisch nur, dass die anderen acht Leute, die ebenfalls bei mir waren, darauf nie zu sehen waren", ergänzt er amüsiert. Dieser Moment mit der Influencerin sei Jonas bisher einzige "'crazy' Erfahrung" gewesen.

Während sich Jona mit Kim zu Beginn allem Anschein nach nicht mehr als eine Freundschaft vorstellen konnte, hoffte er bei Alessandra wohl auf mehr. Doch nach kurzer Zeit war die Romanze zwischen dem Germany Shore-Star und der Love Island-Bekanntheit aber wieder vorbei. Zum einen machte ihnen die Entfernung einen Strich durch die Rechnung und zum anderen Alessas "Vertrauensprobleme". "Ich will ihm nichts unterstellen, aber ich habe halt nicht das Gefühl gehabt, dass ich ihm zu 100 Prozent vertrauen kann, da sind Sachen vorgefallen, aber da will ich gar nicht drauf eingehen", erklärte sie einst in ihrer Instagram-Story.

Instagram / jonasteinig, Instagram / Kimvirginiaa Jonathan Steinig und Kim Virginia Hartung

Instagram / jonasteinig Jonathan Steinig, Influencer

Instagram / jonasteinig Alessandra Wichert und Jona Steinig, 2023