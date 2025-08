Kronprinz Haakon macht Surf-Urlaub mit Stiefsohn Marius

Kronprinz Haakon (52) von Norwegen hat seinem Stiefsohn Marius Borg Høiby (28) eine Auszeit vom Alltag ermöglicht und ihn zu einem fünftägigen Surf-Urlaub nach Portugal eingeladen. Gemeinsam mit Kronprinz Haakons Sohn, Prinz Sverre Magnus (19) genossen die drei Männer laut Daily Mail die legendären Wellen von Ribeira d'Ilhas. Nach ihrer Rückkehr nach Oslo fuhren sie zusammen nach Frogner, wo Marius inzwischen lebt. Kronprinzessin Mette-Marit (51) und die gemeinsame Tochter Prinzessin Ingrid Alexandra (21) blieben der Reise fern.

Die Entspannungsreise kommt für Marius zu einer Zeit, in der er mit schweren Vorwürfen konfrontiert ist. Gegen ihn laufen polizeiliche Ermittlungen wegen mehr als 20 Anklagepunkten, darunter Fälle von Vergewaltigung, sexueller Belästigung und Körperverletzung. Trotz der negativen Schlagzeilen hält Kronprinz Haakon zu seinem Stiefsohn, der bereits seit seiner Kindheit ein Teil des royalen Familienlebens ist. Es wird erwartet, dass Mitte August entschieden wird, ob es zu einer Anklage kommt. Bis dahin bleibt Marius, der weiterhin auf freiem Fuß ist, die Unterstützung seines familiären Umfelds sicher.

Marius Borg Høiby, einst als "Klein-Marius" bekannt, wuchs im Mittelpunkt der Öffentlichkeit auf und genoss ein privilegiertes Leben mit seiner royalen Familie. Doch sein Lebensstil hat in den letzten Jahren für Kontroversen gesorgt. Neben den aktuellen Ermittlungen ist er immer wieder durch seine Partys, unter anderem an der Côte d'Azur oder auf Luxusyachten, aufgefallen. Berichte über seine extravaganten Reisen und Kontakte zu umstrittenen Personen werfen ein kritisches Licht auf das einst so liebevoll gezeichnete Bild des Kronprinzensohns, der nun im Fokus intensiver Untersuchungen steht.

Getty Images Marius Borg Høiby und Prinz Haakon in Oslo

Getty Images Prinz Sverre Magnus, Prinzessin Ingrid Alexandra, Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon

Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit und Marius Borg Høiby im Juni 2016