Mats Hummels' Freundin Nicola flasht als Bundesliga-Model

Nicola Cavanis (26), die Freundin von Ex-Nationalspieler Mats Hummels (36), zieht in einem neuen Projekt alle Blicke auf sich. Als offizielles Trikot-Model des Bundesligisten FC Augsburg präsentiert das Model das neue Sondertrikot des bayerischen Klubs in Schwarz-Gold – eine Hommage an das römische Erbe der Stadt Augsburg. Mit rund zwei Millionen Followern auf Instagram sorgt Nicola nicht nur bei den Fans des Vereins für Begeisterungsstürme. In den Kommentarspalten häufen sich Ausrufe wie "Ach du meine Güte" sowie zahlreiche Flammen-Emojis, die ihre Ausstrahlung und die des Trikots gleichermaßen feiern.

Bereits im vergangenen Jahr stand Nicola für den FC Augsburg als Model vor der Kamera und unterstrich damit ihre Verbindung zum Verein. Besonders in Erinnerung blieb ihr Auftritt bei der Ballon d’Or-Verleihung 2024, bei dem sie erstmals öffentlich an der Seite von Mats Hummels erschien. Trotz anfänglicher Nervosität glänzte das Paar gemeinsam auf dem roten Teppich. Ihre Model-Erfahrung zahlt sich nun aus: Mit Professionalität und Eleganz setzt sie das Trikot des Vereins perfekt in Szene – und macht damit nicht nur den FC Augsburg, sondern auch ihre Fans im Netz stolz.

Abseits des Rampenlichts begeistern Nicola und Mats mit ihrer aufgeschlossenen und harmonischen Art. Nicola zeigt sich dabei nicht nur im Rahmen von Fashion-Projekten, sondern auch mit tiefgründigen Social-Media-Posts, die ihre persönliche Seite offenbaren. Mats hingegen genießt es, auch abseits des Fußballfelds einen festen Platz im Leben seiner Partnerin gefunden zu haben. Fans dürfen gespannt sein, welche gemeinsamen Auftritte das Powerpaar in Zukunft plant.

Instagram / nicola Nicola Cavanis im Mai 2024

Getty Images Nicola Cavanis und Mats Hummels, Oktober 2024

Getty Images Nicola Cavanis, Model