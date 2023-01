Khloé Kardashian geht mit Ex Tristan Thompson zur Beerdigung

Sie unterstützt ihn in einer schwierigen Lebensphase. Khloé Kardashian (38) war mit dem Basketballspieler Tristan Thompson (31) zusammen. Im Jahr 2018 bekamen sie ihre gemeinsame Tochter True, trennten sich jedoch im Jahr darauf. Wegen ihres gemeinsamen Kindes verbringen die beiden dennoch viel Zeit miteinander. Und auch mit seiner Mutter Andrea hatte Khloé ein gutes Verhältnis. In der vergangenen Woche starb sie. Jetzt begleitet Khloé Tristan wohl zur Beerdigung seiner Mama.

Der Reality-TV-Star wolle Tristan in dieser traurigen Zeit unterstützen, berichtete das amerikanische Magazin MailOnline. Sie habe ihm wohl versprochen, bei der bevorstehenden Beerdigung an seiner Seite zu sein. Auch Khloés Schwester Kim Kardashian (42) und ihre Mutter Kris Jenner (67) wollen dem ehemaligen Familienmitglied anscheinend eine Stütze sein und am Begräbnis teilnehmen. Sie Beisetzung werde in Toronto stattfinden.

Der Tod von Tristans Mutter war nicht vorherzusehen und kam sehr plötzlich. Sie hatte einen Herzinfarkt und wurde schnell ins Krankenhaus gebracht. Doch die Ärzte konnten nichts mehr für Andrea tun, obwohl sie alles versucht haben sollen, um ihr Leben zu retten.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian im Dezember 2022

Getty Images Tristan Thompson, NBA-Star

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Influencerin

