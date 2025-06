Geburtstagsüberraschung: Khloé Kardashian ist tief gerührt

Khloé Kardashian (40) hat jetzt zu ihrem bevorstehenden 41. Geburtstag eine entzückende Überraschung erlebt. In der neuen Folge ihres Podcasts "Khloé in Wonder Land" brachten ihre beiden Kinder True (7) und Tatum (2) sowie ihre Nichten Chicago (7), Dream (8) und ihr Neffe Psalm (6) eine Geburtstagsparty direkt ins Studio. Mit rosa Ballons und einem Kuchen sorgten die Kardashian-Jenner-Kids für einen unvergesslichen Moment, während sie ihrer Tante ein lautstarkes "Happy Birthday" sangen. "Das ist die schönste Überraschung, die ich je in meinem Leben hatte", schwärmte Khloé, als sie ihre Geburtstagskerzen ausblies.

Die spontane Feier wurde zu einem Moment voller Spaß und Emotionen. Nach einer kleinen Tanzpause setzten sich die Kinder zu ihrer Tante und stellten ihr Fragen. Dream, die Tochter von Rob Kardashian (38), wollte wissen, welchen Wunsch Khloé sich in diesem Jahr erfüllen möchte. Ihre Antwort war so herzlich wie typisch für sie: "Mein Geburtstagswunsch ist, dass wir alle weiterhin gesund und glücklich sind und das Leben bis ans Ende der Zeit in vollen Zügen genießen." Für Khloé war die Überraschung auch eine Gelegenheit, das Leben und die Menschen um sie herum zu reflektieren. "Früher war ich an meinen Geburtstagen traurig, und jetzt gibt es einfach keinen Grund mehr dafür", verriet sie. "Für die nächsten 40, denke ich, ist alles möglich."

Die Familie hat bei Khloé schon lange oberste Priorität. Dies zeigte sie laut People Magazine zuletzt, als sie während der Met Gala 2025 lieber zu Hause blieb und sich um die jüngeren Mitglieder des Kardashian-Jenner-Clans kümmerte, während ihre Schwestern Kim (44), Kylie (27) und Kendall (29) auf dem roten Teppich glänzten. Khloé ist dafür bekannt, sich aktiv an den Leben ihrer Kinder sowie ihrer Nichten und Neffen zu beteiligen. Besonders Tochter True wächst in einem Umfeld auf, in dem sie die tiefen Bande zu ihren gleichaltrigen Cousinen pflegen kann. Eine Dynamik, die laut Khloé gelegentlich auch zu eifersüchtigen Momenten führt, jedoch immer von Liebe und Zusammenhalt geprägt ist.

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Unternehmerin

Instagram / khloekardashian Khloé und Kim Kardashian mit ihren Kindern und Mutter Kris Jenner

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian mit ihren Kindern Tatum und True