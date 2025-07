Tristan Thompson enthüllt neuen Job fernab des Basketballs

Tristan Thompson (34) hat einen neuen Job angenommen. Der NBA-Star und Spieler der Cleveland Cavaliers arbeitet jetzt als Chief Advisory Officer für AxonDAO. Die Forschungsplattform entwickelt Medizintechnologie, die mithilfe von künstlicher Intelligenz Gesundheitsdaten nutzbar machen soll. Für Tristan ist das mehr als nur ein Karriereschritt – es ist eine persönliche Mission. Sein jüngerer Bruder Amari lebt mit dem Lennox-Gastaut-Syndrom, einer schweren Form von Epilepsie. "Axon verbindet KI mit Gesundheit, und das trifft mich wegen meines Bruders Amari direkt ins Herz", erklärte er gegenüber People.

In Interviews sprach Tristan Thompson oft darüber, wie sehr die Krankheit seines Bruders Amari die ganze Familie beeinflusst. Amari braucht rund um die Uhr Betreuung – zwei Pfleger kümmern sich täglich um ihn. Tristan nennt sie liebevoll "Engel in Verkleidung". Gerade nach dem Tod ihrer Mutter sei ihre Hilfe unbezahlbar gewesen. "Es braucht ein starkes Netzwerk, um solche Zeiten zu überstehen", betonte der NBA-Star. Für ihn ist diese Unterstützung ein "Segen". Mit seiner neuen Aufgabe bei AxonDAO will Tristan nun etwas zurückgeben. Die Plattform hilft dabei, weltweit passende Ärzte und Pflegemöglichkeiten zu finden – besonders wichtig für Menschen mit komplexen Krankheiten.

Die Familie steht für Tristan an erster Stelle, und er betont stets die Bedeutung von Zusammenhalt. Dass sein Bruder Amari trotz aller Herausforderungen mit Unterstützung seiner Familie kürzlich an einem Tanzauftritt teilnehmen konnte, erfüllt Tristan mit Stolz. Obwohl er selbst aufgrund der NBA-Playoffs nicht dabei sein konnte, waren seine Ex-Partnerin Khloé Kardashian (41) sowie ihre Mutter Kris Jenner (69) vor Ort, um Amari zu unterstützen. Dieser Fokus auf Familiensinn und Innovation prägt Tristans Karriere. "Wir Athleten wollen mehr sein als nur Sportler", erklärte er gegenüber People. Sein Ziel ist es, als Innovator und Entwickler Zukunftstechnologien mitzugestalten, um Menschen wie seinem Bruder zu helfen.

Getty Images Tristan Thompson im September 2019 in Ohio

Instagram / realtristan13 Amari Thompson und sein Bruder Tristan

Getty Images Tristan Thompson im Juni 2021