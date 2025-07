Scheidung bereitete Khloé Kardashian auf Tristans Betrug vor

Khloé Kardashian (41) hat in ihrem Podcast "Khloé in Wonderland" offenbart, wie ihre gescheiterte Ehe mit Lamar Odom (45) sie auf spätere Lebenskrisen, insbesondere die Trennung von Tristan Thompson (34), vorbereitet hat. Die Reality-TV-Ikone erklärte, dass der öffentliche Druck ihrer Scheidung und die emotionale Verarbeitung dieser schwierigen Zeit sie stärker gemacht haben. Besonders prägend war laut Khloé der Moment, als Tristan sie während ihrer Schwangerschaft mit Tochter True betrog, nur zwei Tage vor der Geburt. Obwohl der Schmerz damals unbeschreiblich war, habe sie durch frühere Erlebnisse gelernt, diese Situation zu bewältigen.

Khloé und Lamar heirateten 2009, jedoch belasteten Gerüchte über Untreue und seine Drogenprobleme die Beziehung schwer. Nach mehreren Jahren voller Turbulenzen reichte sie 2013 die Scheidung ein. Besonders emotional wurde es, als Lamar 2015 nach einer Überdosis ins Krankenhaus kam und Khloé an seiner Seite verweilte, obwohl die Scheidung fast abgeschlossen war. Später begann sie 2016 mit Tristan eine Beziehung, die jedoch durch dessen wiederholte Untreue unter der Öffentlichkeit zunehmend ins Wanken geriet. Trotz allem versuchten die beiden, wegen ihrer Kinder True und Tatum, als Eltern ein freundschaftliches Verhältnis aufrechtzuerhalten.

Die Art, wie Khloé im Laufe der Jahre mit Enttäuschung und Verrat umging, wirft ein neues Licht auf ihre persönliche Stärke. Bereits in ihrer Ehe mit Lamar zeigte sie, dass sie trotz emotionaler Verletzungen den Anschein eines normalen Lebens bewahren konnte, etwa als sie nach einem eskalierenden Vorfall schon am nächsten Tag öffentlich erschien und keine Spur von Aufgewühltheit zeigte. Heute sieht Khloé ihre Erfahrungen als Teil eines größeren Plans. "Alles, was passiert, hat seinen Grund", so die Geschäftsfrau, die stolz auf ihren Umgang mit den Herausforderungen des Lebens ist.

Collage: Getty Images, Instagram / realtristan13 Collage: Khloé Kardashian und Tristan Thompson

Getty Images Khloé Kardashian und Lamar Odom, Februar 2016

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, August 2024