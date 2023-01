Dschungelpremiere: Jan Köppen bedankt sich für erste Sendung

Jan Köppen (39) schwebt nach seinem Dschungel-Debüt auf Wolke sieben! Gestern war ein großer Tag für den Moderator: Zum ersten Mal führte er an der Seite von Sonja Zietlow (54) durchs Dschungelcamp – lief über die ikonische Hängebrücke im australischen Busch, rief "Ich bin ein Star – holt mich hier raus" und durfte den Kandidaten bei der ersten Ekel-Challenge zusehen. Offenbar war er dabei voll in seinem Element: Nach seiner ersten Dschungel-Moderation geriet Jan nun ins Schwärmen...

"So, Tag eins ist geschafft – wobei geschafft das falsche Wort ist... Das klingt so sehr nach Arbeit und ich bin gerade sehr beseelt und dankbar, dass ich das machen darf. Es macht jetzt schon unfassbar Spaß und ich freue mich auf die nächsten Wochen", jubelte er in einer Videobotschaft auf Instagram. "Ich wurde sehr toll und schön aufgenommen, vom ganzen Team und der wunderbaren Sonja, die mich an die Hand genommen hat. Ich fühle mich jetzt schon sehr wohl da an ihrer Seite, muss ich sagen."

Weiter betonte der 39-Jährige: "Und ich sage vielen Dank an alle, die mir vorher viel Glück gewünscht haben und danach geschrieben haben. Das wollte ich nur loswerden. Ich gehe jetzt ins Bett, hier ist es gerade 15:42 Uhr Dschungelzeit, bei euch ist es demnach 6:42 Uhr morgens..." Habt ihr Jan angemerkt, dass ihm die Dschungel-Moderation Spaß macht? Stimmt ab!

RTL Jan Köppen, 2023

RTL / Ruprecht Stempell Sonja Zietlow und Jan Köppen, die "Dschungelcamp 2023"-Moderatoren

RTL / Stefan Thoyah Jan Köppen und Sonja Zietlow, Dschungelcamp-Moderatoren

