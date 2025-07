Neue Klage: Hat Jimi Blue noch eine Rechnung nicht bezahlt?

Jimi Blue Ochsenknecht (33) sorgt erneut für Schlagzeilen. Der "Die Wilden Kerle"-Star wurde vor mehr als zwei Wochen festgenommen, da er eine immense Hotel- und Restaurantrechnung über mehrere Jahre hinweg nicht bezahlt hatte. Nun kommt raus: Das war wohl nicht das einzige Mal. Im Gespräch mit der Kronen-Zeitung berichtet ein weiterer Gastronom von Jimis mutmaßlichem Betrug. Gerald Schwarz, Betreiber des Lokals Miss Cho und des darübergelegenen Klubs Katze Katze, erzählt von einem Abend im Jahr 2021, an dem der Promi-Spross sowohl bei ihm diniert als auch gefeiert haben soll.

"Weil er keine Geldtasche und Kreditkarte dabei gehabt hat, hat er uns eine Adresse gegeben und wir haben die Rechnung dorthin geschickt", erinnert sich der Restaurantbesitzer. Doch die ausstehenden 1.900 Euro seien bis heute nicht bezahlt worden, weshalb der Gastronom sich schließlich an seinen Anwalt wandte. Die Klage gegen den Schauspieler konnte bislang jedoch nie zugestellt werden, da Jimi keinen festen Wohnsitz hat. Doch das hat sich mit seiner Festnahme natürlich geändert. "Die Klage wird ihm in der Justizanstalt endlich zugestellt werden können", berichtet der Anwalt des Gastronomen im Gespräch mit der Zeitung.

Jimi wurde Ende Juni am Hamburger Flughafen von der Bundespolizei festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, eine fast 14.000 Euro hohe Rechnung eines Tiroler Hotels über mehrere Jahre hinweg nicht bezahlt zu haben. Rund zwei Wochen saß der Sohn von Uwe Ochsenknecht (69) in Untersuchungshaft. Aktuell wird er laut Medienberichten per Gefangenentransport nach Österreich ausgeliefert. Die Hotelrechnung wurde mittlerweile von Jimis Ex-Partnerin Yeliz Koc (31) beglichen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jimi Blue Ochsenknecht, 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / jimbonader Jimi Blue Ochsenknecht im März 2025

Anzeige Anzeige