Verwirrend: Lisa Akkaya heißt jetzt doch wieder Straube

Lisa Marie Akkaya (24) überrascht ihre Follower jetzt mit einem skurrilen Detail aus ihrem Alltag. Wie die Social-Media-Persönlichkeit jetzt auf Instagram erklärte, trägt sie trotz ihrer Hochzeit mit Furkan Akkaya (24) wieder ihren alten Nachnamen Straube – zumindest in den behördlichen Systemen. Grund dafür ist offenbar ein Fehler der Stadt Dortmund, die wichtige Unterlagen zur Namensänderung nicht korrekt eingescannt hat. "Von Straube zu Akkaya zu Straube und das ohne Scheidung", kommentierte Lisa die absurde Situation mit Humor. Ihr Ehemann Furkan weiß angeblich noch nichts von diesem administrativen Durcheinander.

Lisa, bekannt durch ihre Präsenz in sozialen Medien und im Reality-TV, nimmt das Ganze mit Gelassenheit und einer ordentlichen Portion Humor. Besonders kurios: In ihrem Pass ist weiterhin der Name Akkaya eingetragen – obwohl sie laut behördlicher Daten wieder Straube heißt. "Das dürfte normalerweise nicht so sein", erklärte sie augenzwinkernd in ihrer Instagram-Story. Der bürokratische Fauxpas sei offenbar ganz ohne ihr Zutun entstanden. Wie schnell sich das Verwirrspiel um ihren Nachnamen auflösen lässt, bleibt abzuwarten, doch Lisa scheint sich vorerst mit dem Chaos arrangiert zu haben.

Neben der skurrilen Namensgeschichte gibt es bei Lisa und ihrem Partner auch positive Neuigkeiten. Das Paar verkündete kürzlich, dass ihr lang gehegter Wunsch nach einem Eigenheim in Deutschland in Erfüllung gegangen ist. Während Lisa mit ihrem Kind die Organisation vor Ort übernimmt, befindet sich Furkan offenbar aktuell in Dubai – dort, wo die beiden auch ihre geliebten Hunde halten. Wie es allerdings mit dem Namenschaos weitergeht, bleibt spannend.

Instagram / lisa.straube Lisa Akkaya, Reality-TV-Star

Instagram / lisa.straube Furkan und Lisa Marie Akkaya, Influencer

Instagram / lisa.straube Lisa Akkaya mit ihrem Sohn Emilio, Juni 2020