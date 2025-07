Im Uber: Tanja Makarić wurde von ihrem Fahrer angeschrien

Ein eigentlich alltäglicher Nachhauseweg hat sich für Tanja Makarić (28) in einen wahr gewordenen Albtraum verwandelt. Der Social-Media-Star bestellte eine Uber-Fahrt, doch die endete mit einem unangenehmen Vorfall. Offenbar hatte der Fahrer Schwierigkeiten, Tanjas Wohnadresse korrekt anzusteuern, da diese auf seinem Navigationsgerät nicht angezeigt wurde. Mehrmals führte das Navi ihn in eine Sackgasse und als Tanja versuchte, ihm dies zu erklären, eskalierte die Situation. In einem Video in ihrer Instagram-Story ist zu hören, wie die Influencerin lautstark angepöbelt wird. "Hören Sie bitte auf, mich anzuschreien", bat Tanja den Fahrer in ruhigem Ton – doch sein Verhalten blieb unverändert.

Die außergewöhnliche Eskalation ließ Tanja fassungslos zurück. Der Fahrer erhob lautstark Vorwürfe gegen sie und schimpfte: "Nein, du kannst mich nicht herumkommandieren, du hast keinen Respekt." Aufgrund seines aggressiven Verhaltens fühlte sich Tanja äußerst unwohl, wie sie in dem Video anklingen ließ. Solche Vorfälle scheinen glücklicherweise selten zu sein, doch für Tanja war dieser ungewöhnliche Zwischenfall ein Moment, der sie sichtlich mitgenommen hat: "Es war echt furchtbar und ich habe 17-mal gesagt, er soll bitte stehen bleiben."

Auch in Sachen Liebe läuft es wohl nicht gerade gut bei Tanja. Die angebliche Beziehung zwischen ihr und dem Influencer Stefano Zarrella (34) ist laut einem Insider von Bild angeblich Geschichte: "Es war von Anfang an eine On-off-Beziehung mit den beiden. Mal waren sie vier Wochen lang total eng und verliebt, dann war wieder Funkstille. Sie sind kein Paar mehr." Ob die Ex von Julian Claßen (32) mittlerweile einen neuen Mann an ihrer Seite hat, ist aktuell nicht bekannt.

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić im Juli 2024

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Influencerin

Promiflash Stefano Zarrella und Tanja Makarić im September 2024