Aileen Sager aka Pamela Reif 2.0 begeistert bei DSDS-Casting

Bei dieser Kandidatin mussten die DSDS-Zuschauer zweimal hinschauen! Am Samstag startete die finale Staffel der beliebten Show mit den guten alten Castings. Hier begeisterte unter anderem Ex-GZSZ-Darstellerin Susanna Okonowski die Jury. Auch Beauty Aileen Sager versuchte ihr Glück. Ihr Anblick verdutzte jedoch ein paar Fans und auch die Jury: Die 22-Jährige würde glatt als Doppelgängerin von Fitness-Star Pamela Reif (26) durchgehen!

Hübsches Gesicht, süßes Sommerkleid, lange blonde Haare – genau wie Pamela gestylt... Die schöne Aileen sieht der erfolgreichen Influencerin auf den ersten Blick total ähnlich! "Einfach Pamela Reif 2.0", schrieb ein Zuschauer auf Twitter. "Pamela, bist du's?", witzelte ein weiterer. Auch die Jury kommentierte ihr Aussehen direkt, als sie das Studio betrat: "Du siehst aus wie Pamela Reif." Woraufhin Aileen schulterzuckend und lächelnd erklärte, dass sie diese Bemerkung "schon oft" gehört habe.

Doch Aileen sieht nicht nur gut aus, sie kann auch singen! Die süße Blondine ist ein großer Schlager-Fan und performte "Ich sterb für dich" von Vanessa Mai (30). Dieter Bohlen (68) war hin und weg von ihr: "Du singst garantiert nicht schlechter als Vanessa. Was viel wichtiger ist, was da in deinem Gesicht passiert: Du hast dieses eine Million-Dollar-Lachen! Das Gesamtpaket... Ich könnte das hinkriegen im Studio", plante der Poptitan bereits ihre Zukunft. Wenig überraschend bekam die Bayerin ein vierfaches "Ja" und den begehrten Recall-Zettel.

Aileen Sager bei DSDS





