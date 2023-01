Cosimo Citiolo im Dschungel: Seine Nathalie zeigt sich sexy!

So sexy posiert sie, während ihr Freund im Dschungel ist. Bei DSDS hat es für Cosimo Citiolo (41) zwar nicht für die große Karriere gereicht, dafür hat er in der Liebe mit Nathalie Gaus das große Los gezogen. Gemeinsam standen die beiden im vergangenen Jahr in Das Sommerhaus der Stars vor der Kamera. In diesem Jahr zog Cosimo allerdings alleine in das Dschungelcamp ein. Zuvor zeigte Nathalie sich noch mal knapp bekleidet – um ihrem Partner warme Gedanken mitzugeben?

Die Brünette präsentierte sich drei Tage vor Cosimos Einzug in den Dschungel auf ihrem Instagram-Kanal nackt in einer Badewanne – dabei waren ihre intimsten Stellen lediglich mit Schaum bedeckt. Auf dem ersten Foto blickt Nathalie verführerisch in die Kamera und präsentiert dabei ihren fast entblößten Po. In der zweiten Aufnahme zeigt sie sich frontal und bedeckt ihre Brüste nur mit ihrer Hand. Cosimo scheint die Freizügigkeit nicht zu stören. "Uh, da schmilzt mein Handy, Baby", kommentierte er die Bilder.

Kurz nachdem der ehemalige Big Brother-Teilnehmer in den Dschungel eingezogen war, verkündete Nathalie auch schon, wie groß die Sehnsucht nach ihrem Partner sei. "Ich vermisse ihn jetzt schon, ehrlich gesagt. Aber ich weiß, er wird es gut meistern", schrieb sie.

Instagram / nathalie_gaus Cosimo Citiolo mit seiner Freundin Nathalie

Instagram / nathalie_gaus Nathalie Gaus im Januar 2022

RTL Cosimo Citiolo, Dschungelcamper

