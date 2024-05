Wem traut Kim Virginia Hartung "Prominent getrennt"-Sieg zu?

Kim Virginia Hartungs (28) Aufenthalt bei Prominent getrennt war kurz und knackig – sie gab Mitstreiter Max Bornmann eine Ohrfeige und musste prompt die Koffer packen. Dennoch kennt sie die Kandidaten und auch die Herausforderungen in der Villa der Verflossenen nur zu gut. Promiflash hat nachgehakt: Wer hat für die Reality-TV-Diva die größte Chance auf den Gewinn? "Meistens kommt man ja an den Sieg, wenn man so ein bisschen methodisch an das Ganze rangeht", berichtet die Beauty und fügt hinzu: "So viele Intelligenzbestien sind da jetzt nicht unterwegs." Daher könne sie sich am besten vorstellen, dass Michelle Monballijn und Mike Cees oder Melina Hoch und Tim Kühnel die Sieger der Show sein könnten. "Weil die beiden hinterrücks sind", betont sie.

Zu Michelle hatte Kim auch nach ihrem Rauswurf noch Kontakt. "Ich finde, sie ist eine sehr starke Frau", schwärmt sie im Promiflash-Interview. Sie habe nicht damit gerechnet, dass sich hinter der Schauspielerin eine so starke Persönlichkeit verbirgt. Die Trennung von Mike tut ihr gut, da ist sich die ehemalige Dschungelcamp-Kandidatin sicher. "Aber ja, man merkt, Mike-lose Zeit tut jedem von uns gut", scherzt sie. Auch mit dem "Girls-Power-Team" Gina Beckmann und Emily Katarzyna habe sie den Kontakt behalten – die einstige Princess Charming-Kandidatin und ihre Ex-Freundin mussten ebenfalls direkt zu Beginn die Show verlassen.

Die Situation mit Max und der Ohrfeige ist für die Ex-Temptation Island-Verführerin Schnee von gestern. Bereits in der Show sollen sie sich ausgesprochen und auch im Anschluss telefoniert haben. Der Make Love, Fake Love-Star hingegen sieht das etwas anders. "Ja, sie hat mir geschrieben, und wir haben telefoniert, aber das war es auch schon. Wir haben uns nicht ausgesprochen und entschuldigt hat sie sich auch nicht wirklich. Sie meint, sie hätte nichts falsch gemacht", erklärte Max jüngst gegenüber Bild.

RTL Melina Hoch und Tim Kühnel bei "Prominent getrennt"

RTL Michelle Monballijn und Mike Cees bei "Prominent getrennt"

