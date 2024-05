"Hart für mich": Tony Bauer bedauert sein "Let's Dance"-Aus

Tony Bauer (28) durfte in der diesjährigen Staffel von Let's Dance seine Künste auf dem TV-Parkett unter Beweis stellen. Obwohl er immer wieder nicht nur das Publikum, sondern auch die Jury überzeugen konnte, musste er zuletzt das Handtuch schmeißen – und zwar aus gesundheitlichen Gründen. Dass ihm sein unfreiwilliges Ausscheiden nicht einfach fiel, verrät der Komiker im RTL-Interview: "Ich glaube, es wäre einfacher gewesen, wenn ich [...] nicht so gut getanzt hätte. So habe ich immer gut getanzt und dann hat man selber auch so ein Bauchgefühl und weiß, dass was gehen kann."

Trotz der vielen Emotionen, die nach seinem letzten Tanz in der beliebten Show noch immer in ihm vorhanden sind, sieht Tony das Ganze jedoch auch realistisch. "Es ist immer noch hart für mich, die Entscheidung so getroffen zu haben, aber ich weiß, dass es die einzig richtige Entscheidung ist", meint er im weiteren Gespräch mit dem Sender. Der Abschied scheint jedoch nicht nur an ihm selbst, sondern am gesamten Cast nicht spurlos vorbeizugehen. Selbst Juror Joachim Llambi (59) verdrückte sogar einige Tränen. "Diese Magic-Moment-Show ist ja immer eine sehr emotionale [...] Show. Und wenn dann einer, der einem so ein bisschen ans Herz gewachsen ist, da kommt, dann wird's natürlich schwierig", resümiert der einstige Profitänzer den tränenreichen Tanzabend.

Bei seinem letzten Auftritt auf dem Parkett vertanzte der 28-Jährige den Grund seines Ausstiegs – seine Krankheit. Tony war als Kind am Kurzdarmsyndrom erkrankt, woraufhin ihm der Dünndarm transplantiert worden war. "Ich versuche jeden Tag. Ich hänge mich echt jeden Tag rein", erklärte der Comedian dazu am vergangenen Freitagabend. Zuletzt fand er dann auch noch besonders emotionale, abschließende Worte: "Danke, dass ihr mir die Chance gegeben habt. Nur wenn man eine Chance kriegt, kann man auch versuchen, sie zu nutzen."

Anzeige Anzeige

RTL / Willi Weber Joachim Llambi, Daniel Hartwich, Tony Bauer, Anastasia Stan und Victoria Swarovski bei "Let's Dance"

Anzeige Anzeige

RTL / Willi Weber Tony Bauer und Anastasia Stan bei "Let's Dance"

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr Tonys Entscheidung verstehen? Ja, aber natürlich doch – die Gesundheit geht vor. Na ja, geht so. Ich hätte ihn gerne noch weiter tanzen sehen... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de