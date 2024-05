Kugelrund: So groß ist Vanessa Hudgens Babybauch bereits!

Vanessa Hudgens (35) könnte aktuell wohl kaum glücklicher sein. Gerade erst im vergangenen März verkündete die Schauspielerin, dass sie und ihr Ehemann Cole Tucker (27) zum ersten Mal gemeinsamen Nachwuchs erwarten. Seit der Bekanntmachung lässt der einstige Disney-Star seine Fans auch immer wieder an der Schwangerschaftsreise teilhaben. So wie auch jetzt wieder: Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen die werdende Mama beim Spaziergang durch Los Angeles. Auf den Aufnahmen macht Vanessa kein Geheimnis um ihre Körpermitte – stolz präsentiert sie ihre Babykugel in einem bauchfreien, grauen Jogginganzug.

Die Verkündung der niedlichen Neuigkeiten sorgten damals für ordentlich Gesprächsstoff. Denn um der Welt von ihrem bevorstehenden Familienzuwachs zu berichten, wählte die 35-Jährige keine geringere Veranstaltung als die diesjährigen Oscars. Auf dem Red Carpet des wohl begehrtesten Filmpreises der Welt erschien sie damals in einem engen, schwarzen Kleid, das ihren bereits erkennbaren Babybauch perfekt in Szene setzte. Bilder zeigten unter anderem, wie Vanessa beschützend die Hände auf ihre Körpermitte legte – wobei sie die Schwangerschaft mit dieser Geste kaum deutlicher hätte machen können.

Dabei ist die Brünette nicht der einzige High School Musical-Star, der aktuell in freudiger Erwartung ist. Auch ihre einstige BFF Ashley Tisdale (38) ist schwanger und freut sich auf ihr inzwischen zweites Kind. Ob das die beiden Schauspielerinnen allerdings wieder zusammenschweißen wird, ist ungewiss. Gegenüber Daily Mail wollte eine Quelle wissen, dass die beiden keinerlei Kontakt haben. Dennoch betonte der Insider auch: "Ashley wünscht Vanessa nur das Beste [...]. Wenn Vanessa auf irgendeine Weise um Ratschläge zur Mutterschaft bitten würde, wäre Ashley sofort bereit."

Getty Images Vanessa Hudgens im März 2024

Instagram / ashleytisdale Ashley Tisdale, Schauspielerin

