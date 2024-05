Vor Met Gala: Chris Hemsworth und Elsa spazieren durch NYC

In wenigen Stunden ist es endlich wieder so weit: Das Highlight der Fashion-Welt findet statt – die Met Gala. Auch Chris Hemsworth (40) ist in diesem Jahr Teil des modischen Spektakels. Neben Zendaya (27), Jennifer Lopez (54) und Bad Bunny (30) wird auch der Schauspieler als Host durch den Abend führen. Wie die Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen, genießt er zuvor jedoch die Zeit mit seiner Frau Elsa Pataky (47) in New York City – und begeistert dabei mit einem niedlichen Moment. So spazieren die beiden verliebt durch die Straßen Manhattans – dabei hält der Thor-Darsteller einen Regenschirm in der Hand, um seine Liebste vor dem ungemütlichen Wetter zu schützen.

Bevor sie in die glamouröse Abendgarderobe schlüpfen, setzen Chris und Elsa jedoch auf Lässigkeit: Während der Filmstar eine anthrazitfarbene Jacke mit einem braunen Hemd und einer schwarzen Jacke kombiniert, trägt seine Liebste eine dunkle Jeansjacke. Trotz des 14-stündigen Zeitunterschieds, die beiden sind nämlich in Australien zu Hause, scheinen die dreifachen Eltern nicht unter einem Jetlag zu leiden – sie strahlen ausgelassen in die Kameras der Paparazzi.

Heute Abend kann sich Chris auf so einiges gefasst machen: Unter dem diesjährigen Met-Gala-Motto "Sleeping Beauties: Reawakening Fashion" werden die berühmten Gäste im New Yorker Metropolitan Museum of Art getreu dem Dresscode "The Garden of Time" erscheinen. "Es ist eine Ode an die Natur und die emotionale Poetik der Mode", verriet der Kurator des Instituts bereits gegenüber der Vogue. Ob der Bruder von Liam Hemsworth (34) den strengen Augen der Initiatorin Anna Wintour (74) mit seinem Look gerecht werden kann?

