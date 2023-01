Nathalie vermisst ihren Dschungel-Liebling Cosimo Citiolo

Nathalie Gaus fehlt ihr Liebster jetzt schon! Die Beauty reiste an der Seite ihres Freundes Cosimo Citiolo (41) nach Australien – dort wird der DSDS-Kultkandidat ab Freitag am Dschungelcamp teilnehmen. Bevor es für den selbst ernannten Checker vom Neckar ins Abenteuer ging, verbrachte das Paar gemeinsam die Quarantäne. Am Mittwoch musste er sich schließlich von seiner Partnerin verabschieden. Kaum hat Cosimo das Hotel verlassen, vermisst Nathalie ihn auch schon.

Kurz nach der Abreise des 41-Jährigen meldete sich die Influencerin bei ihrer Community via Instagram zu Wort und verriet: "Cosimo wurde heute Nacht abgeholt um 4 Uhr 45 ungefähr." Anschließend gab Nathalie zu: "Ich vermisse ihn jetzt schon, ehrlich gesagt, aber ich weiß, er wird es gut meistern und ich bin gespannt auf die Zeit, die mich jetzt hier erwarten wird – wie alles abläuft." In diesem Zeitraum werde sie ihre Fans mit Updates versorgen, wie sie versicherte: "Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden."

Auch Lucas Cordalis (55) ist am Mittwoch in den australischen Busch gezogen und teilte eine Botschaft für seine Anhänger via Instagram: "Wenn ihr das hier seht, bin ich entweder gerade auf dem Weg ins Dschungelcamp oder bereits im Dschungelcamp."

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Instagram / nathalie_gaus Nathalie Gaus im Flugzeug nach Australien

Instagram / nathalie_gaus Nathalie Gaus am Strand in Australien

RTL Lucas Cordalis, Dschungelcamp-Kandidat 2023

