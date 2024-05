Kelly Osbourne denkt an schwierige Schwangerschaft zurück!

Kelly Osbourne (39) blickt auf die Hürden ihrer vergangenen Schwangerschaft mit Sohn Sidney zurück! Der Spross der Musikerin erblickte bereits im November 2022 das Licht der Welt. Doch die Schwangerschaft war alles andere als einfach für Kelly: Die Tochter von Ozzy Osbourne (75) litt an Schwangerschaftsdiabetes. Nun, über anderthalb Jahre nach der Geburt, spricht sie offen mit People über ihre Erfahrungen mit der Erkrankung. "Ich hatte nicht die Schwangerschaft, in der man essen kann, was man will. Das war ätzend. Ich war neun Monate lang hungrig", verrät sie im Interview. Demnach hielt die Britin eine "völlig zuckerfreie Diät ohne Kohlenhydrate" ein, um zu vermeiden, dass der Diabetes auch nach der Schwangerschaft bestehen bleibt.

Der Umgang mit der Diagnose war zu Anfang nicht leicht für Kelly. "Es hat mir wirklich Angst gemacht", verrät sie im Interview mit dem Online-Magazin und fügt hinzu: "Ich wollte mich mit all dem eigentlich gar nicht auseinandersetzen." Doch zum Wohle ihrer Gesundheit nahm sie sich dann schließlich doch der strikten Diät an. Darüber hinaus habe Kelly "Peptide und massig Vitamine" eingenommen, um die Gewichtsreduktion voranzutreiben und somit die Gefahr des Diabetes einzudämmen.

Seit Monaten wurde ein anderer Grund für Kellys drastischen Gewichtsverlust vermutet: Es wurde gemunkelt, dass die Musikerin mit dem Diabetes-Medikament Ozempic abgenommen hatte. Doch die Gerüchte wies die Britin entschieden von sich. "Ich weiß, dass alle denken, ich hätte Ozempic genommen. Ich habe kein Ozempic eingenommen. Ich weiß nicht, woher das kommt", erklärte sie gegenüber Extra. Bereits in ihrem Statement an das Online-Portal verriet sie, dass der Hintergrund für ihren Gewichtsverlust die strenge Diät während der Schwangerschaft gewesen sei.

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne mit ihrem Sohn Sidney, November 2023

Instagram / kellyosbourne Kelly Osbourne, Sängerin

