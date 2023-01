"Tasse drauf abstellen": Djamila Rowe gibt Hyaluron-Fail zu

Djamila Rowe (55) nimmt sich selber nicht zu ernst! Die Reality-TV-Persönlichkeit, die durch eine frei erfundene Affäre mit dem Schweizer Botschafter Thomas Borer bekannt geworden war, zog als Nachrückerin in das Dschungelcamp ein. Die Beauty legt offenbar viel wert auf ihr Äußeres und hilft gerne auch mal mit der Spritze nach. Nun gab sie zu, dass sie dabei auch mal übertreibe.

Papis Loveday (46) erzählte, dass er aussehe wie ein Kugelfisch, wenn er Kartoffeln gegessen hat. Djamila war sich daraufhin nicht zu schade, zuzugeben: "So sah ich aber nach dem Aufspritzen auch schon mal aus." Damit brachte die 55-Jährige ihre Mitcamper herzlich zum Lachen. "Ich habe mal übertrieben mit Hyaluron", führte sie aus. "Das ist noch nicht so lange her, muss ich sagen. Vor zwei Jahren. Da hatte ich Wangen, da konntest du eine Tasse drauf abstellen! Die waren schon sehr intensiv“, meinte sie und Papis, Markus (63) und Claudia (57) kriegten sich gar nicht mehr ein.

Vor ihrem Einzug als Nachrücker-Kandidatin hatte die Berlinerin bereits angedeutet, dass sie im Camp mit ihrer lustigen Art überzeugen werde. "Ich glaube, dass ich mit witzigen Geschichten aus meinem Leben Menschen motivieren kann, wenn es denen nicht so gut geht, einfach weiterzumachen", hatte die TV-Bekanntheit RTL erzählt.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

RTL Papis Loveday und Djamila Rowe

Instagram / djamilarowe Djamila Rowe, TV-Bekanntheit

RTL Djamila Rowe, Dschungelcamp-Kandidatin 2023

