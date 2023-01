Vierter Tag im Dschungelcamp: Wer ist derzeit euer Favorit?

Wer hat die Nase vorn? Schon drei Tage haben die Kandidaten im Dschungelcamp hinter sich gebracht. Mittlerweile haben sich Lager gebildet und Charakterzüge der einzelnen Kandidaten wurden deutlicher: So zeichnete sich Claudia Effenberg (57) schon als strenge Camp-Mutti ab, während sich Cosimo Citiolo (41) von allen missverstanden fühlte. Bei den Fans lag Lucas Cordalis (55) vorne – aber ist das noch immer so? Wer ist euer derzeitiger Dschungel-Favorit?

In der dritten Folge der Realityshow begann es an einigen Stellen ziemlich zu krachen: Vor allem Verena Kerth (41) und Jana Pallaske (43) gerieten aneinander, als es um das Essen der Veganer und Vegetarier ging und plötzlich der Teamgeist angezweifelt wurde. Tessa Bergmeier (33) war nach ihrer miserablen Dschungelprüfung total aufgebracht und stürmte ins Camp – doch Papis Loveday (46) war zur Stelle und sorgte für Ruhe bei den Promis. Er kümmerte sich auch total liebevoll um die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin.

Auch emotional ging es im Camp zu. So erzählte Papis, dass er früher seinen Vater vermisst hat und sich mehr Zuneigung gewünscht hätte. Tessa hingegen berichtete total ehrlich von ihrer bipolaren Störung. Und Verena packte über ihren Ex Oliver Kahn (53) aus! Cosimo fragte nämlich total unverblümt, wie der im Bett gewesen sei. "Das ist der Titan. Was ist das für eine dumme Frage? Überleg doch einfach mal selber, bevor du sprichst", entgegnete sie daraufhin grinsend.

Wer ist derzeit euer Favorit im Dschungelcamp? Stimmt in der Umfrage ab!

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Anzeige

RTL Die Kandidaten sitzen im Camp

Anzeige

RTL Papis Loveday, Dschungelcamp-Kandidat

Anzeige

RTL Claudia Effenberg und Verena Kerth im Dschungelcamp 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de