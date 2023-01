Sextalk im Dschungel: Wie war Verenas Ex Olli Kahn im Bett?

Verena Kerth (41) packt im Dschungel aus. Im Jahr 2003 wird das damalige Model berühmt, weil es mit dem Fußballstar Oliver Kahn (53) zusammen kommt. Knapp fünf Jahre hält die Liebe zwischen dem ehemaligen Torwart und der Radio- und TV-Moderatorin. Die Beziehung sorgte vor allem für Schlagzeilen, weil Olli damals seine hochschwangere Frau für die damals 22-jährige Verena verließ. Luigi Birofio hatte im Camp nun eine wichtige Frage an die Ex von Oliver.

Als der Reality-TV-Star erfuhr, wer Verenas Ex ist, brannte ihm eine Frage auf der Zunge: "War der im Bett auch so wie im Fußball?" sprudelte aus ihm heraus. Nach einem schallenden Gelächter hatte Verena auch prompt eine Antwort parat: "Das ist der Titan. Was ist das für eine dumme Frage? Überleg doch einfach mal selber, bevor du sprichst", erklärte sie mit einem Grinsen. Mehr verriet sie über das Privatleben mit ihrem Ex allerdings nicht.

Inzwischen ist Verena ja auch wieder glücklich vergeben – und zwar an niemand Geringen als Marc Terenzi (44). Seit über 22 Jahren kennen die beiden sich schon – gefunkt hat es aber offenbar erst jetzt. Ob die beiden wohl auch bald den nächsten Schritt wagen? Verena kündigte auf jeden Fall an: "Ich heirate nur, wenn ich Dschungelkönigin werde!"

