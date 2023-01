Musiker und TV-Star Matthias Carras mit 58 Jahren verstorben

Die deutsche Fernseh- und Musikwelt trauert um Matthias Carras. Die Karriere des in Biedenkopf geborenen Schlagersängers ging vor allem in den 90ern steil bergauf. Zunächst hatte er in Diskotheken als DJ gejobbt, doch nachdem er von dem Radiomoderator Uwe Hübner entdeckt worden war, landete er mit seinen Tracks "Ich krieg nie genug von dir" und "Ich bin dein Co-Pilot" Hits. Aber auch als Moderator war er jahrelang tätig. Nun aber die tragische Neuigkeit: Matthias ist im Alter von 58 Jahren verstorben.

Dies wurde auf dem Instagram-Account seiner Plattenfirma bekannt gegeben. "Mit Unterstützung seiner Ehefrau und seiner Kinder hat Matthias jahrelang gegen seine Krebserkrankung gekämpft. Nach seinem Comeback waren wir als Label unglaublich stolz darauf, mit Matthias als Künstler [...] zusammenarbeiten zu dürfen", heißt es in dem emotionalen Statement. Matthias erlag seiner Krebskrankheit am 14. Januar. Er hinterlässt seine Ehefrau und drei Kinder.

2015 hatte er sich aus der Öffentlichkeit aufgrund von Depressionen zurückgezogen – doch im April 2021 feierte er sein Comeback und brachte das Album "Endlich frei" heraus. Seine Plattenfirma werde trotz der traurigen News eine weitere Single von Matthias veröffentlichen, denn das sei sein ausdrücklicher Wunsch gewesen.

