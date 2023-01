Zu hohe Ansprüche? Deshalb ist Djamila Rowe (55) noch Single

Warum klappt es mit Djamila Rowe (55) und den Männern einfach nicht? Derzeit schlägt sich die Reality-TV-Bekanntheit wacker im Dschungelcamp. Bekannt wurde sie vor allem durch ihre angebliche Affäre mit dem Schweizer Botschafter Thomas Borer im Jahr 2002. Letztendlich stellte sich jedoch heraus, dass das Ganze frei erfunden war. Aus realen Beziehungen hingegen hat sie zwei Kinder. Für die Ewigkeit waren die Liebschaften bisher allerdings nicht bestimmt. Doch warum hat Djamila ihren Mr. Right noch nicht gefunden?

Ihre Dschungelcamp-Begleitung und Freundin Yvonne Woelke (41) glaubt zu wissen, woran es hapert. "Sie hat natürlich einen großen Anspruch", erklärte sie im Gespräch mit RTL. Auch die moderne Liebessuche scheint nicht Djamilas Stil zu sein. "Mittlerweile gibt es so viele Online-Portale – und da treibt sie sich einfach nicht rum. Sie geht auch nicht oft weg", erzählte Yvonne. Dabei fehle der einstigen Adam sucht Eva-Kandidatin eine Schulter zum Anlehnen.

Doch immerhin weiß Djamila, was sie will. "Sie steht auf Männer mit alter Klasse. Tür aufhalten, Mantel abnehmen, einladen und alles, was dazu gehört", zählte Yvonne die Forderungen auf. Doch auch die Berlinerin selbst bringt einiges mit: "Sie ist witzig, kann über sich selbst lachen und gut zuhören und Ratschläge geben."

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Dschungelcamp, RTL Djamila Rowe im Dschungelcamp

Instagram / djamilarowe Djamila Rowe, Dschungelcamp-Kandidatin 2023

Instagram / djamilarowe Djamila Rowe, TV-Bekanntheit

Denkt ihr, dass Djamila bald den Richtigen finden wird? Ich habe da meine Zweifel... Ja, ganz bestimmt! Abstimmen Ergebnis anzeigen



