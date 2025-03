Neue Staffel "VIPs only!" mit Djamila Rowe geht an den Start

Reality-TV-Fans aufgepasst: "VIPs only! Mit dem Jetset um die Welt" geht in eine neue Runde. Ab dem 12. März um 22:35 Uhr gewährt die RTLII-Dokuserie in Doppelfolgen wieder einen Einblick in die Welt der deutschen Trash-TV-Stars im Ausland. In der neuen Staffel zeigen sich unter anderem Djamila Rowe (57), Victoria Jancke (34) und Noah Bibble hautnah, wie sie ihr derzeitiges Leben bestreiten und ihre Problemchen lösen.

Die einstige Dschungelcamp-Siegerin Djamila sucht in "VIPs only! Mit dem Jetset um die Welt" gemeinsam mit ihren Freundinnen Carmen Diaz und Lilo von Kiesenwetter nach der perfekten Boutique für Carmen, die als Bikini-Designerin ihr Geschäft von Ibiza auf die Insel Mallorca ausweiten will. Während Lilo mit einem Blick in ihre Karten für Unterhaltung sorgt, stellt sich Djamila eine ganz persönliche Frage: Wird sie noch einmal die große Liebe finden? Die Kartenlegerin sieht tatsächlich zwei Verehrer in ihrer Zukunft. Zeitgleich kämpft Victoria Jancke in Los Angeles mit großen persönlichen Herausforderungen. Das Model, das sich als Unternehmerin in der US-Metropole etablieren möchte, steht unter großem Druck. TikTok-Star und Kampf der Realitystars-Bekanntheit Noah will sich derweil in Lloret de Mar einen Namen machen. Wie all die Geschichten ausgehen, können sich die Zuschauer dann ab heute Abend auf RTLII anschauen.

Djamila, Lilo und Carmen waren laut Fernsehserien.de auch schon Teil der ersten Staffel, die im September 2023 TV-Premiere feierte. Damals veranstalteten die Damen unter anderem ein Model-Casting und ein Jacht-Shooting auf Ibiza. Neben ihnen waren damals beispielsweise auch die Realitystars Calvin Kleinen (33) und sein jüngerer Bruder Marvin Kleinen, Patricia Blanco (53) und das mittlerweile getrennte Liebespaar Walentina Doronina (24) und Can Kaplan Teil der Show.

