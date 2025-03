Djamila Rowe trennt sich von ihren aufgespritzten Lippen

Djamila Rowe (57) hat sich für mehr Natürlichkeit entschieden. Im Interview mit Bild plaudert die ehemalige Dschungelcamp-Siegerin nun aus, dass sie sich von ihren aufgespritzten Lippen verabschieden möchte. "Ich will keinen Schnabel mehr", betont die TV-Bekanntheit nachdrücklich und ergänzt: "Mein Plan ist es, zu mehr Natürlichkeit zurückzukehren. Diese extrem großen Lippen sollen ganz bald der Vergangenheit angehören." Djamilas Umdenken habe kurz nach ihrem Dschungelcamp-Sieg begonnen.

"Das ist ein Prozess, der seitdem im Kopf abläuft. Ich möchte einfach nicht mehr so gespritzt und gemacht aussehen", stellt Djamila klar. Daher habe sie auch schon länger auf weitere Unterspritzungen verzichtet. Der Auslöser für diese Entscheidung seien die vielen gemeinen Kommentare gewesen, die sie erhalten habe. "Ich bin es einfach leid, in den sozialen Medien ständig diese Hasskommentare lesen zu müssen. Die regen sich bei jedem neuen Foto oder Video von mir über meine Lippen auf. Darauf habe ich einfach keine Lust mehr."

Dass das Dschungelcamp für die Berlinerin eine wichtige Erfahrung war, stellte sie bereits Anfang des vergangenen Jahres klar. Im großen Countdown zum Finale von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf Instagram plauderte Djamila aus, dass die Show für sie wie eine Therapie war. "Ich habe mit sehr viel zu kämpfen gehabt. So viele haben immer an mir gezweifelt, so viele Türen waren immer verschlossen. Und ich wollte einfach zeigen, wie ich wirklich bin."

AEDT / ActionPress Djamila Rowe im Februar 2025

AEDT / ActionPress Djamila Rowe im Januar 2025

