Ex-BFFs Djamila Rowe und Yvonne Woelke haben wieder Kontakt

Djamila Rowe (57) und Yvonne Woelke (45) haben ihr Kriegsbeil offenbar begraben. Die ehemaligen besten Freundinnen reisten 2023 gemeinsam nach Australien. Während Djamila im Dschungelcamp um die Krone kämpfte, sollte ihre Freundin auf ihre Tochter aufpassen – konzentrierte sich aber angeblich mehr auf ihren Kontakt zu Peter Klein (57). Das verärgerte die damalige Dschungelkönigin extrem und führte schließlich zum Bruch. Nach einer monatelangen Funkstille nähern sich die beiden Reality-Bekanntheiten nun aber offenbar wieder an. "Yvonne hat sich am Geburtstag meiner Tochter gemeldet. Ich fand es toll, dass sie daran gedacht hat. Wir haben kurz telefoniert. Wir haben sogar überlegt, uns mal zu dritt mit meiner Tochter zusammenzusetzen, aber es ist bisher noch nicht passiert", plaudert Djamila gegenüber Bild aus.

Die Visagistin rechnet es ihrer damaligen Begleiterin hoch an, dass sie sich an den Ehrentag ihrer Tochter erinnert habe – daher sei sie jetzt auch bereit, ihre Unstimmigkeiten aus der Welt zu schaffen: "Wir sind alle erwachsene Menschen. Es ist ja auch eine gewisse Zeit vergangen, und man sollte sich dann einfach wie ein erwachsener Mensch mal an den Tisch setzen und Dinge klar aussprechen." Dass Yvonne und Peter nach vielen Munkeleien mittlerweile wirklich ein Paar sind, störe die 57-Jährige trotz allem nicht. "Mein erster Gedanke war: Es wird Zeit, dass es mal offen ausgesprochen wird. Aber ich muss auch dazu sagen: Jeder so, wie er will. Ich verurteile nichts. Jeder kann mit jedem glücklich sein, wie er will. Jetzt ist es ausgesprochen, sie sind ein Paar – alles Gute und gut ist", zeigt sie sich versöhnlich.

Während Djamila vor zwei Jahren in der Realityshow um den Titel der Dschungelkönigin kämpfte, sorgte ihre Freundin für heftige Schlagzeilen. Peters damalige Ehefrau Iris warf den beiden vor, eine Affäre zu haben. Als Djamila dann als frisch gekrönte Siegerin aus dem Camp zurückkam, folgte für sie das böse Erwachen. "Meine Tochter hat mir erzählt, dass sie damals in Australien stundenlang alleine im Hotelzimmer war und nicht wusste, wo Yvonne ist. Das verzeihe ich ihr nicht", wetterte Djamila Anfang des vergangenen Jahres gegenüber Bild. Peter und Yvonne wiesen damals jedoch alle Vorwürfe von sich – im Forsthaus Rampensau ließen sie im vergangenen November dann aber die Bombe platzen und feierten ihr Pärchen-Debüt.

Wehnert, Matthias / ActionPress Yvonne Woelke und Djamila Rowe im Oktober 2022 in Berlin

ActionPress / SplashNews.com Yvonne Woelke und Djamila Rowe bei einer Fashion Show von Harald Glööckler im Jahr 2019

