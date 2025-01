Das hat Djamila Rowe mit ihrem Dschungelcamp-Gewinn gemacht

Djamila Rowe (57) durfte mit dem Dschungelcamp bereits Bekanntschaft machen. 2023 stellte sie sich dem Abenteuer im australischen Urwald und brachte sogar den Sieg mit nach Hause. Das bescherte der TV-Bekanntheit nicht nur die heiß begehrte Dschungelkrone, sondern auch das Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro. Auf der Dschungelcamp-Party von Julian Stoeckel (37) hakte Promiflash bei ihr nach: Was hat die Visagistin mit dem Gewinn gemacht? "Also, da liegt noch ganz viel auf meinem Konto. Ich habe jetzt nicht wilde Sau gespielt mit dem Geld. Abgesehen davon musst du das alles versteuern", verriet die einstige Dschungelkönigin.

Im weiteren Gespräch mit Promiflash plauderte Djamila außerdem aus, was sie von dem aktuellen Dschungel-Cast hält. "Bis jetzt ist da ehrlich gesagt noch niemand, wo ich sage, ich bin Feuer und Flamme", gab sie zu verstehen. Doch wenn sich die 57-Jährige aussuchen könnte, wer den Urwald mit dem Geld und der Krone verlässt, wäre es auf jeden Fall eine weibliche Person. "Ich hoffe, es wird wieder eine Frau. Ich würde mich freuen, wenn wir wieder eine Dschungelkönigin bekommen. Ich bin ja immer so für Frauen-Support", erklärte sie.

Kurz nach ihrem Dschungel-Sieg schmiedete Djamila bereits Pläne, wofür sie ihr Preisgeld ausgeben möchte. "Mein Plan ist es, mit beiden Kindern nach New York zu fliegen. In ein richtig schönes Hotel, wo wir mal nicht darauf achten müssen, ob das jetzt drei, vier oder fünf Sterne hat", freute sie sich damals auf der Pressekonferenz mit RTL.

