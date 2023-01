Walentina Doronina schießt gegen Dschungel-Liebling Gigi

Walentina Doronina (22) hat eine klare Meinung zum diesjährigen Dschungelcamp-Cast! Die Reality-TV-Bekanntheit war zuletzt bei Promi Big Brother zu sehen, wo sie die Zuschauer und die restlichen Bewohner nicht unbedingt von sich überzeugen konnte. Die Ex on the Beach-Kandidatin ist für den ein oder anderen Zoff bekannt. Zudem ist sie in der Vergangenheit bereits mit einigen Kollegen aneinandergeraten. So auch jetzt: Walentina schießt gegen Camper Luigi Birofio!

"Bis jetzt finde ich es echt langweilig", lautete das Fazit der Blondine in ihrer Instagram-Story. "Da merkt man tatsächlich, dass so ein Gigi [...] nur in so Datingformaten funktioniert." Walentina räumte zwar ein, dass die Show erst seit ein paar Tagen laufe. Nichtsdestotrotz bliebe sie bei ihrem Standpunkt: "Bis jetzt bin ich nicht überzeugt von seiner Persönlichkeit im Dschungel."

Dagegen habe die 22-Jährige einen anderen Favoriten: "Ich muss sagen, wer entertaint ist auf jeden Fall die Tessa (33) – man kann halten von ihr, was man will." Laut Walentina hätten sie und das Model Gemeinsamkeiten: "Man kann halten von mir was man will, aber wir sind Persönlichkeiten, die entertainen. Solche Persönlichkeiten sind sehr schwer zu finden."

