Beuteschema? Walentina Doronina verrät mehr zu ihrem Neuen

Walentina Doronina (25) schwebt wieder auf Wolke sieben! Die 25-jährige Reality-TV-Darstellerin präsentierte sich beim World Club Dome nicht nur in Feierlaune, sondern auch in Begleitung eines ganz besonderen Mannes: ihres neuen Freundes. Nachdem ihre Beziehung mit dem Boxer Kevin Saszik in die Brüche gegangen ist, scheint Walentina nun erneut ihr Glück gefunden zu haben. "Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr glücklich", verriet sie am Rande des Events gegenüber RTL und strahlte dabei über das ganze Gesicht. Gemeinsam wurde getanzt, gelacht und sogar gekuschelt – den beiden konnte man ihr frisches Verliebtsein deutlich ansehen.

Walentina verrät nur wenige Details über den Mann an ihrer Seite: "Ich sag auf jeden Fall nicht, wie er heißt, aber er ist auf jeden Fall selbstständig, Unternehmer, immer an meiner Seite, unterstützt mich, wo er nur kann." Eines ist klar: Der Unbekannte scheint ihr Herz im Sturm erobert zu haben. Bereits vor ein paar Wochen hat sich das Paar entschlossen, seine Beziehung offiziell zu machen. Beim World Club Dome genoss sie die ausgelassene Stimmung und die Musik, allerdings stand ihr Liebesglück dabei durchgehend im Mittelpunkt. Für Fans bleibt allerdings weiterhin die Frage: Wer ist der Mann, der Walentina so glücklich macht?

Für Walentina scheint sich damit ein turbulentes Kapitel in ihrem Leben geschlossen zu haben. Nach der Trennung von Kevin Saszik zeigte sie in der Vergangenheit immer wieder, wie wichtig ihr Selbstliebe und die Zeit für sich selbst sind. Jetzt wirkt die Social-Media-Persönlichkeit umso strahlender und lässt sich ihr Glück nicht nehmen. Bereits vor wenigen Wochen hatte sie angedeutet, dass sie verliebt sei und sich diese Beziehung besonders gut anfühle. Nun dürfen ihre Fans erstmals einen Blick auf das verliebte Paar werfen – und die Freude scheint echt und erfüllend.

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina mit ihrem neuen Freund, Mai 2025

ActionPress / Panama Pictures Walentina Doronina, Reality-TV-Bekanntheit

