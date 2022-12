Nach Promi-BB-Beef: Bleiben Jeremy und Walentina in Kontakt?

Konnten sie die Wogen glätten? Bei der diesjährigen Staffel von Promi Big Brother kam es schon in den ersten Tagen zu Streit: Walentina Doronina (22) und Jeremy Fragrance (33) mussten zusammen auf dem Dachboden ausharren. Die Reality-TV-Bekanntheit stellte relativ schnell klar, dass sie nichts von dem Duft-Influencer hält und beleidigte ihn sogar. Zuletzt näherten sie sich allerdings ein wenig an. Promiflash wollte daher von ihnen wissen: Bleiben Wale und Jeremy nach der Show noch in Kontakt?

Für die Are You The One?-Teilnehmerin ist die Sache klar: Sie will nichts mehr mit ihm zu tun haben! "Wir werden auf keinen Fall weiter Kontakt haben. Ich mag einfach diesen oberflächlichen Menschen nicht", wetterte Walentina im Interview mit Promiflash. Schon von Anfang an sei Jeremy ihr unsympathisch gewesen: "Er ist sehr proletenhaft, ich finde, er ist nicht auf dem Boden geblieben. Das ist alles nur für die Show. So aufgesetzt. Der Typ ist für mich größenwahnsinnig."

Auch für den TikTok-Star ist die Sache mittlerweile abgeschlossen. "Ist komplett absolut mehr als irrelevant, was zwischen Walentina und mir ist", betonte er gegenüber Promiflash. Für ihn gebe es weitaus Wichtigeres in der Welt und er will sich lieber auf seine Karriere fokussieren, als den Kontakt zu halten: "Du kannst zwar mit so vielen Leuten abhängen und das ist alles geil – aber ich muss einfach so viel machen. Es nicht relevant mit Walentina – es ist alles easy, alles entspannt. Ich bin voll am Powern – die ganze Zeit. Ich habe hier schon Anfragen auf Englisch und Business-Entscheidungen zu treffen.”

Sat.1 Jeremy Fragrance und Walentina Doronina

SAT.1 / Marc Rehbeck Walentina Doronina, "Promi Big Brother"-Kandidatin

Sat.1 Jeremy Fragrance, November 2022

