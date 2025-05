Walentina Doronina bestätigt nun: Sie ist wieder vergeben

Walentina Doronina (25) ist wieder runter vom Single-Markt: Die TV-Bekanntheit hat gegenüber RTL bestätigt, wieder frisch verliebt zu sein. "Ich bin auf jeden Fall in einer festen Beziehung. Das kann ich jetzt hier mal ganz klipp und klar so bestätigen. Ich habe vorher immer gesagt, dass ich exklusiv bin, aber jetzt ganz deutlich", plauderte sie freudig aus. Sie und ihr Partner seien bereits seit zwei Monaten zusammen – und offenbar läuft es richtig gut. "Es fühlt sich gut an", schwärmt Walentina.

Ihren neuen Freund möchte die ehemalige Sommerhaus der Stars-Teilnehmerin vorerst nicht der Öffentlichkeit präsentieren, denn er kommt aus der IT-Branche und ist nicht im Rampenlicht aktiv. Ihn kennt Walentina offenbar schon länger. Die beiden lernten sich bereits vor einigen Jahren kennen und hätten sich seitdem immer mal wieder gesehen. Ein erneutes Aufeinandertreffen in einem Café nach ihrer Trennung von Kevin habe schließlich zu einem Neubeginn geführt – dort funkte es direkt zwischen ihnen. "Wir sehen uns jeden Tag", berichtete Walentina im Interview überglücklich.

In den vergangenen Monaten zeigte sich Walentina immer wieder glücklich auf Social Media. Zuletzt heizte sie mit einem romantischen Schnappschuss auf Instagram die Spekulationen an, dass sie wieder in festen Händen ist. Wer genau ihr neuer Partner ist, möchte Walentina erstmal für sich behalten – auch seinen Namen wolle sie nicht verraten. Doch auch wenn er nicht aus der Reality-TV-Welt kommt, kennt er sich darin wohl bestens aus. "Er kennt den ganzen Gossip inzwischen früher als ich", verriet die Ex von Can Kaplan.

Anzeige Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina mit ihrem neuen Freund, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina und ein Unbekannter im April 2025

Anzeige Anzeige

Anzeige