"Nichts anderes verdient": Wale schießt gegen Ex Can Kaplan

Can Kaplan hat kürzlich öffentlich gemacht, dass er von einer offenbar weiblichen Bekanntschaft hintergangen worden sei. Die Äußerungen in seiner Instagram-Story lösten Spekulationen aus, dass es sich hierbei um Joena, bekannt aus Too Hot To Handle: Germany, handeln könnte. In seinem Statement ließ der Unternehmer zudem verlauten, dass ihn seine vergangene Beziehung zu Walentina Doronina (25) stark geprägt habe. "Nach der letzten Beziehung lasse ich so was nicht mehr mit mir machen", schrieb Can und löste damit eine hitzige Reaktion seiner Ex aus.

Walentina meldete sich prompt über ihren eigenen Kanal zu Wort und richtete deutliche Worte an ihren Ex-Freund. "Lass mich endlich aus deinen Storys raus. Wenn du dein verkorkstes Beziehungsleben nicht auf die Kette kriegst, hat das nichts mit mir zu tun. Und du hast nichts anderes verdient", wetterte sie. Sie warf Can vor, sich als Opfer darzustellen, obwohl er ihrer Meinung nach selbst großes Unrecht in der Beziehung begangen habe. Bereits seit ihrer Trennung beschuldigt die Reality-TV-Bekanntheit Can der körperlichen Gewalt ihr gegenüber. In ihrem Statement zeigte sie sich erleichtert über die Entscheidung, die Beziehung beendet zu haben: "Ich danke Gott, dass ich die Stärke hatte, mich von dir zu trennen."

Seit rund einem Jahr sind Walentina und Can endgültig getrennt. Seither ist das Verhältnis zwischen den beiden mehr als angespannt. Im Hintergrund sollen sogar Anzeigen erstattet worden sein. Die 25-Jährige beschuldigt ihren Ex, sie körperlich misshandelt zu haben. Um ihre Behauptungen zu untermauern, teilte sie zuletzt sogar die angeblichen Anzeige-Dokumente. "Ich poste jetzt die Anzeige gegen ihn – schwarz auf weiß: Er ist der Beschuldigte, ich bin die Geschädigte", schrieb sie im Netz. Can hält sich zu der Thematik bisher eher bedeckt und möchte wohl abwarten, bis über Recht und Unrecht entschieden wird.

Can Kaplan und Walentina Doronina im November 2023

Can Kaplan und Walentina Doronina, Realitystars

