Ex Michelle meint: Gigi "übertreibt seine Lage" im Dschungel

Michelle Daniaux stichelt gegen ihren Ex-Freund Luigi Birofio. Die beiden Reality-TV-Stars durchlebten in den vergangenen Jahren eine turbulente On-off-Beziehung – nach Temptation Island V.I.P. beendete die Blondine die Beziehung aber endgültig. Beide haben inzwischen wieder neue Partner an ihrer Seite. Gigi ist aktuell im Dschungelcamp zu sehen – findet seine Ex Michelle, dass Gigi in der Show wirklich real ist?

In einem Instagram-Livestream auf der offiziellen Seite des Dschungelcamps beantwortete Michelle Fragen zu Gigi – unter anderem erzählte sie, ob der Frauenschwarm auch im echten Leben so ist wie in der Show. "Ja und nein. Er ist in echt auch verpeilt und verrückt und lustig zwischendurch. Aber er übertreibt seine Lage extrem, weil er weiß, es kommt beim Zuschauer gut an. Das macht er allgemein für TV. Er weiß schon, wie er gut polarisiert", meinte sie.

Bei Michelle selbst komme Gigis TV-Auftritt aber leider nicht besonders gut an. "Durch unsere Vergangenheit finde ich gar nichts witzig, was er macht", machte die Influencerin in dem Livestream anschließend mehr als deutlich.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Anzeige

RTL / Stefan Thoyah Gigi Birofio, Dschungelcamp-Kandidat

Anzeige

RTL / Seapoint Gigi Birofio und Michelle Daniaux, Reality-TV-Teilnehmer

Anzeige

RTL Gigi Birofio im Dschungelcamp 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de