Fans in Sorge: Papis Loveday kippt im Dschungelcamp um!

Dieser Moment sorgte für einen Riesenschock bei den Dschungelcamp-Fans. Am Donnerstag war im australischen Busch mal wieder einiges los: Die Kandidaten mussten wegen ihrer vielen Regelverstöße jeweils einen Luxusgegenstand abgeben, Verena Kerth (41) sprach über eine mögliche Hochzeit mit Marc Terenzi (44) und für Lucas Cordalis (55) stand die erste Dschungelprüfung an. Doch als der Musiker und Claudia Effenberg (57) zur Challenge aufbrechen wollten, kippte ihr Mitkandidat Papis Loveday (46) plötzlich um. Die Zuschauer waren nach seinem Sturz total besorgt!

Auf Twitter kommentierten an Tag sieben wieder zahlreiche User das Geschehen im Dschungel. Doch als das Model plötzlich am Lagerfeuer zusammenbrach, waren die Fans geschockt. "Ich finde, die Ärzte sollten Papis mal durchchecken, man kippt nicht einfach so um" und "Papis, du arme Maus! Passt auf den auf", schrieben nur zwei von vielen besorgten Nutzern auf der Social-Media-Plattform.

Für die Mitstreiter des 46-Jährigen kam der Sturz ebenfalls total unerwartet. "Als Papis da umgekippt ist, boah, das war echt nicht schön für mich. Scheiße, ich habe mich echt erschrocken", gab beispielsweise der Prominent getrennt-Star Gigi Birofio danach im Dschungeltelefon ehrlich zu.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

RTL Papis Loveday, Dschungelcamp-Kandidat 2023

RTL Papis Loveday im Dschungelcamp

RTL Gigi Birofio im Dschungelcamp 2023

