Heiraten Dschungel-Verena Kerth und Marc Terenzi etwa bald?

Läuten bei Verena Kerth (41) und Marc Terenzi (44) etwa bald die Hochzeitsglocken? Die Radiomoderatorin macht es ihrem Freund gleich und will sich jetzt im Dschungelcamp beweisen. Nach einer Woche im australischen Busch fiel die Münchnerin aber eher durch Streitigkeiten mit den anderen Bewohnern auf. Doch jetzt überraschte die Blondine mit privaten Details und packte aus: Wie steht es um die Zukunftspläne von Marc und Verena?

Die 41-Jährige verriet Papis Loveday (46), dass sie zweimal verlobt gewesen sei, aber nie vor den Traualtar getreten sei. Verena schien sich in dem Augenblick zu öffnen. "Ich muss aber einmal heiraten, Schatz. Das geht nicht anders! Am besten jetzt gleich, wenn ich hier rauskomme", sprudelte es aus ihr heraus. Gemeinsam mit dem Model malte sie sich ihre Hochzeit aus. Claudia Effenberg (57) wurde sofort misstrauisch und hakte sofort nach: "Weiß das der Marc? Was hast du vor?" Und auch Papis verlangte eine Erklärung. "Wir haben nichts besprochen, aber natürlich spricht man darüber!", versicherte Verena.

Marc und seine Liebste gehen seit rund sechs Monaten gemeinsam durchs Leben, zuvor waren die zwei 22 Jahre lang befreundet. Vor einigen Wochen wurde spekuliert, dass das Paar geheiratet haben soll, doch der Sänger verneinte die Gerüchte. Im RTL-Interview schloss er aber eine Heirat mit Verena nicht aus.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Anzeige

RTL Verene Kerth im Dschungelcamp 2023

Anzeige

RTL Papis Loveday im "Dschungelcamp" 2023

Anzeige

Getty Images Verena Kerth und Marc Terenzi im November 2022 in München

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de