New-Kids-On-The-Block-Star musste Homosexualität verbergen!

Die Boyband New Kids On The Block feierte in den 80er-Jahren riesengroße Erfolge. Die fünf Musiker Jonathan Knight (54), Jordan Knight (52), Joey McIntyre (50), Danny Wood (53) und Donnie Wahlberg (53) sangen sich mit Hits wie "Step By Step" und auch "You Got It" in die Herzen von zahlreichen Fans. Doch für einen der Jungs war die Zeit in der Band auch eine große Herausforderung. Jonathan musste aufgrund der steilen Karriere nämlich seine Homosexualität verheimlichen!

Im Podcast "Frosted Tips" erinnert sich Jonathan jetzt an die Zeit in der Band zurück – und dabei thematisiert er auch ein Gespräch mit seinem damaligen Manager über seine Sexualität: "Er zog mich beiseite und meinte: 'Wenn das irgendjemand herausfindet, dann ist deine Karriere vorbei, dann ist die Karriere der New Kids vorbei.'" Aus diesem Grund habe er seine Homosexualität dann auch weiter geheim gehalten. "Es war einfach so viel Druck", ruft sich der heute 54-Jährige seine damaligen Gefühle in Erinnerung.

Noch vor der offiziellen Auflösung der Band im Jahr 1994 stieg Jonathan aus der Truppe aus. "Ich war als junger schwuler Mann frustriert und wollte mit meinem eigenen Leben weitermachen", begründet er diese Entscheidung heute. Selbst als die New Kids On The Block 2008 ihr großes Comeback feierten, war Jonathans Homosexualität noch nicht in der Öffentlichkeit bekannt. Ein Bekannter outete den Musiker dann allerdings gegen seinen Willen. Im Sommer 2022 heiratete der Boyband-Star dann seinen langjährigen Partner Harley Rodriguez.

Getty Images Die Boyband New Kids on the Block, 2021

Getty Images Jonathan Knight, Sänger

Getty Images Jonathan Knight und sein Partner Harley Rodriguez

