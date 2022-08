"New Kids on The Block"- Star Jonathan Knight hat geheiratet

Jonathan Knight (53) ist unter der Haube! Der Sänger wurde Ende der 80er bis Mitte der 90er mit der US-Boyband New Kids on the Block zum Weltstar. Aufgrund von gesundheitlichen Problemen verließ er 1994 die Gruppe. Der Musiker zog sich daraufhin immer mehr aus dem Rampenlicht zurück. Doch nun machte der Beau mit seinem Liebesleben Schlagzeilen: Jetzt hat Jonathan geheiratet!

Entertainment Tonight berichtet, dass sich der 53-Jährige und Harley Rodriguez heimlich das Jawort gegeben haben. Sie waren seit 2016 verlobt gewesen. "Haben wir. Aber alle haben einfach angenommen, dass wir verheiratet sind, also sage ich nie ja oder nein, weil ich nicht lügen will", plauderte Jonathan im Interview aus. Er fügte hinzu, dass die große Hochzeitsfeier noch ansteht – aufgrund der aktuellen Gesundheitslage wurde die Feier verschoben.

Die Fans von Jonathan werden ihn jetzt öfter zu Gesicht bekommen. In der Sendung "Farmhouse Fixer" renoviert und modernisiert der "Please Don't Go Girl"-Interpret alte Häuser. Demnächst flimmert die zweite Staffel der Show über die Bildschirme. "Es ist so eine Leidenschaft von mir, Häuser zu renovieren", erklärte Jonathan gegenüber Entertainment Tonight.

Getty Images Die Boyband "New Kids on the Block", 2021

Getty Images Jonathan Knight und sein Partner Harley Rodriguez

Getty Images Jonathan Knight, Sänger

