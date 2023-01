Hotelkaution: Dschungelbegleiter haben Anti-Krawall-Klausel

Auch die Dschungelcamp-Begleiter müssen sich benehmen! Aktuell versuchen wieder zwölf Promis im australischen Busch, sich die begehrte Dschungelkrone zu sichern. Doch nach Australien fliegen müssen die Kandidaten nicht allein: Unterstützung bekommt jeder von einer Begleitperson, die währenddessen im schicken Hotel Versace an der Gold Coast residiert. Luxusleben statt Dschungelalltag also – aber auch die Begleiter müssen sich an Regeln halten!

Wie Bild berichtet, gibt es im Hotel eine Anti-Krawall-Klausel für die deutschen Besucher. Demnach müssen alle Begleitpersonen beim Einchecken entweder eine Kreditkarte oder 2000 australische Dollar Kaution hinterlegen. Die bekommen sie nur zurück, wenn keine Schäden oder weitere Ausgaben entstanden sind. Grund dafür soll der Besuch von Willi Herren (✝45) 2005 sein: Er soll fast den berühmten Kronleuchter von Gianni Versace (✝50) in der Lobby mit einem Fußball getroffen haben.

Krawalle inklusive Hotelrandale gab es zwar in diesem Jahr bei den Begleitern noch nicht – aber die Fetzen flogen dennoch schon ordentlich! Die Ehefrau von Markus Mörl (63) und die beste Freundin von Djamila Rowe (55) sollen sich gestritten haben, weil Yvonne König (51) angeblich die Betreuung von Djamilas Tochter kritisiert hat. Es wurde sich deswegen sogar mit Anzeigen gedroht...

RTL / Stefan Thoyah Cosimo Citiolo, Lucas Cordalis, Claudia Effenberg, Papis Loveday, Verena Kerth und weitere

Instagram / jasminherren78 Willi Herren, TV-Star

Instagram / markus_moerl Yvonne König und Markus Mörl im September 2018

