Neue Liebe? Dylan O'Brien und Model Händchen haltend gesehen

Ist Dylan O'Brien (31) etwa wieder frisch verliebt? In den vergangenen Jahren ist es immer stiller um das Privatleben des Teen Wolf-Darstellers geworden. Ihm wurden zwar immer wieder vereinzelt Romanzen mit hübschen Damen nachgesagt, eine feste Freundin schien der New Yorker Hottie zuletzt aber nicht zu haben. Nun heizte er die Gerüchteküche allerdings wieder ordentlich an. Dylan wurde Händchen haltend mit einem Model gesehen.

Am vergangenen Donnerstag besuchte der Schauspieler die Fashionshow des Designers Alexandre Mattiussi auf der Pariser Fashion Week. Doch Dylan erschien nicht alleine, sondern in Begleitung von Rachael Lange (25), die als Model und Influencerin tätig ist. Hand in Hand liefen die beiden durch die Gegend und schienen sehr vertraut miteinander zu sein. Auf Videos, die im Anschluss an das Event auf Twitter geteilt wurden, ist zu sehen, dass das potenzielle Paar sogar die Outfits aufeinander abgestimmt hatte. So begeisterten die beiden in einer dunklen Oberteil-Hosen-Kombination, zu der sie eine elegante beigefarbene Jacke kombinierten. Bisher haben sich weder Dylan noch Rachael zu ihrem Beziehungsstatus geäußert.

Erst vor wenigen Monaten war dem 31-Jährigen eine Liebschaft mit Sabrina Carpenter (23) nachgesagt worden. Im September 2022 war das Duo mehrfach zusammen in New York City gesichtet worden. Einige Augenzeugen hatten sogar berichtet, dass sich die Sängerin und der Lockenkopf innig geküsst hätten.

Getty Images Dylan O'Brien im Januar 2023

Instagram / rachaellange Rachael Lange, Model

Getty Images Dylan O'Brien bei den MTV Video Music Awards im August 2022

