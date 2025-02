Intime Filmszenen sind für Dylan O'Brien "oft unangenehm"

Dylan O'Brien (33), bekannt aus Filmen wie "Not Okay" und der Erfolgsserie Teen Wolf, hat kürzlich bei der Premiere seines neuen Films "Twinless" auf dem Sundance Film Festival 2025 über eine ganz besondere Herausforderung gesprochen. Der Schauspieler wurde vor Ort auf seine Gefühle angesprochen, wenn er sich selbst in intimen Szenen auf der Leinwand sieht. "Es ist okay. Ich komme damit klar", erklärte Dylan im Gespräch mit THR. Er gab zu, dass es vor allem unangenehm sei, wenn Freunde und Familie im Publikum sitzen würden. Trotzdem sei der Abend für ihn zu besonders, um ihn aus Scham zu meiden: "Ich will den Moment genießen, also kann ich das aushalten."

"Twinless" ist laut Beschreibung ein "verdrehtes komödiantisches Drama", das sich um zwei Menschen dreht, die ihre Zwillinge verloren haben und in einer Selbsthilfegruppe zueinanderfinden. Dylans Rolle in dem Film scheint erneut von intensiver Emotionalität geprägt zu sein, was in seinen vorherigen Projekten oft als Stärke hervorgehoben wurde. Über die Arbeit am Set sprach der Schauspieler bei der Premiere zwar nicht im Detail, ließ aber bereits durchblicken, wie wichtig ihm das Projekt sei. Erste Stimmen zu "Twinless" deuten an, dass der Film gleichermaßen berührt, schockiert und zum Lachen bringt – eine Mischung, die auch Dylan als Charakterdarsteller voll ausschöpfen dürfte.

Seit seinem Durchbruch mit "Teen Wolf" hat Dylan sich immer wieder von seiner wandelbaren Seite gezeigt und ist mittlerweile auch für düstere, emotional tiefgründige sowie komödiantische Rollen bekannt. Privat hält der Schauspieler sein Leben aber weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus, zeigt sich jedoch bei Premieren oder Veranstaltungen häufig mit engen Freunden oder seiner Familie. Ursprünglich hatte Dylan O'Brien eigentlich andere berufliche Pläne, bevor er durch Videos auf YouTube entdeckt wurde – ein Umstand, der seine spätere Karriere als einer der gefragtesten Schauspieler seiner Generation ins Rollen gebracht hat. "Es ist verrückt, wie das Leben einen führt", sagte er einmal scherzhaft in einem Interview über seinen Start in der Filmwelt.

Getty Images Dylan O'Brien im August 2022

Getty Images Dylan O'Brien im Dezember 2018

