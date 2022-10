Taylor Swifts "Midnights": Dieser bekannte Star ist zu hören

Taylor Swift (32) hatte bei ihrem neuen Hit Unterstützung von einem berühmten Schauspieler! Das neue Album der Sängerin "Midnights" erobert seit vergangener Woche die sozialen Medien. Zahlreiche Spekulationen, welche Prominente in Taylors neuen Hits dieses Mal besungen werden, machen die Runde. Statt auf die Gerüchte einzugehen, verriet Taylor stattdessen, welcher Star unter anderem hinter dem Hintergrundgeschrei des Songs "Question...?" steckt!

"Kann ich euch mal was fragen... Habt ihr euch je gewundert, wer hinter diesem tollen Hintergrundgeschrei steckt?", fragte die Singer-Songwriterin ihre Fans auf Twitter. Dazu postete sie ein Video, das das Geheimnis lüftet. Zu sehen ist neben dem Produzenten Jack Antonoff (38), seiner Schwester Rachel und Taylors Bruder Austin Swift auch "Teen Wolf"-Star Dylan O'Brien (31)! Zusammen sitzen sie im Studio und machen ordentlich Lärm für den neuen Hit.

"Question...?" war jedoch nicht die einzige Zusammenarbeit von dem "Maze Runner"-Schauspieler und Taylor. Im 10-minütigen Musikvideo von "All To Well" hatte der Fernsehstar die männliche Hauptrolle übernommen. Außerdem ist er für den Schlagzeugpart in "Snow On The Beach" verantwortlich, wie die Sängerin in der "The Tonight Show" verraten hat: "Dylan hat mit uns rumgehangen, wir haben Wein getrunken und er hat uns zugehört. [...] Plötzlich ist uns aufgefallen: 'Oh, wir haben für den Song noch gar nicht den Schlagzeugteil aufgenommen...' Und dann hat Dylan das einfach übernommen."

Anzeige

Getty Images Taylor Swift bei den Nashville Songwriter Awards im September 2022

Anzeige

Getty Images Dylan O'Brien, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Taylor Swift, Dylan O'Brien

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de