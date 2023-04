Nur Freunde? Dylan O'Brien bei Taylor Swifts Haus gesichtet!

Spendet Dylan O'Brien (31) seiner Freundin Taylor Swift (33) Trost? Seit wenigen Tagen macht nun schon das Gerücht die Runde, dass sich die Sängerin nach sechs Jahren von ihrem Partner Joe Alwyn (32) getrennt haben soll. Erst Anfang der Woche wurde die "Blank Space"-Interpretin in New York nach ihrem Liverpool-Trip gesichtet. Nun scheint der Schauspieler Dylan O'Brien Taylor einen Besuch abgestattet zu haben!

Am Dienstag wurde der Teen Wolf-Star laut Just Jared in Taylors Nachbarschaft in einem ganz besonderen Outfit abgelichtet. Auf den Fotos spaziert er mit Kopfhörern und einem Batik-Hoodie durch die Straßen von New York in der Nähe des Zuhauses der Musikerin. Das auffällige an seinem Oberteil: die 22 auf dem Rücken. Das ist nämlich der Name von einem von Taylors Songs!

Dylan und die Blondine haben ihre Freundschaft aber bereits auch auf das Berufliche ausgeweitet! So ist der "Maze Runner"-Darsteller im Hintergrund von Taylors Hit "Question...?" zu hören. Außerdem hatte der 31-Jährige in ihrem 10-minütigen Musikvideo von "All To Well" die männliche Hauptrolle übernommen. Zudem ist Dylan für den Schlagzeugpart in "Snow On The Beach" verantwortlich.

Anzeige

Getty Images Taylor Swift im März 2023

Anzeige

Getty Images Taylor Swift und Dylan O'Brien bei den MTV VMAs 2022

Anzeige

Getty Images Dylan O'Brien, Taylor Swift und Sadie Sink bei der Premiere von "All Too Well"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de