Seltene Kussfotos: Dylan O'Brien und Rachael turteln in NYC

Dylan O'Brien (33) und Rachael Lange (27) wurden diese Woche bei einem romantischen Moment mitten in New York City erwischt. Am Mittwoch schlenderten der Schauspieler und das Model händchenhaltend durch die Straßen und zeigten sich ganz leger gekleidet, wie neue Fotos zeigen, die unter anderem E! News vorliegen. Doch damit nicht genug: Die Turteltauben tauschten einen innigen Kuss aus und konnten wortwörtlich kaum die Finger voneinander lassen. Solche gemeinsamen Auftritte gab es von den beiden bisher kaum in der Öffentlichkeit, was die neueste Sichtung insbesondere für Fans umso spannender macht.

Bereits im Januar 2023 kamen erste Gerüchte über eine mögliche Beziehung zwischen Dylan und der Influencerin auf, als sie bei der Pariser Fashion Week gemeinsam händchenhaltend gesehen wurden. Im Oktober desselben Jahres veröffentlichte Rachael auf Social Media private Fotos, die sie mit Dylan beim Kürbiskauf und einem Ausflug in den Wald zeigen. Dennoch hielten sich beide lange bedeckt, was den Beziehungsstatus betrifft, und verzichteten auf öffentliche Statements. Auf den nun entstandenen Fotos aus New York wirken die beiden allerdings vertrauter denn je, was eine offizielle Bestätigung der Romanze wohl überflüssig macht.

Nicht nur sein privates Glück teilt er stolz mit aller Welt – auch Liebesszenen auf der Leinwand stellen für den selbstbewussten Darsteller überhaupt kein Problem dar. Im Rahmen der kürzlichen Premiere seines Films "Twinless" auf dem Sundance Film Festival erklärte Dylan im Gespräch mit THR, wie er mit intimen Momenten vor der Kamera umgeht: "Es ist okay. Ich komme damit klar." Ein wenig unangenehm sei es ihm jedoch, wenn Freunde oder Familie mit im Publikum sitzen würden. Trotzdem betonte der 33-Jährige, er wolle den besonderen Moment nicht verpassen und könne mit diesem Gefühl umgehen.

Anzeige Anzeige

Instagram / rachaellange Rachael Lange und Dylan O'Brien, April 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Dylan O'Brien, Januar 2025

Anzeige Anzeige