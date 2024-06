Unfälle in Hollywood: Diese Stars verletzten sich am Set!

Bei den Dreharbeiten zu Hollywoodfilmen geht es normalerweise sehr professionell zu. Aber auch bei riesigen Produktionen können Fehler passieren. Viele Stars haben deshalb schon Verletzungen von ihren Jobs davongetragen. Teen Wolf-Star Dylan O'Brien (32) wurde zum Beispiel am Set des dritten Teils der "Maze Runner"-Filmreihe von einem Auto überfahren. Wie TMZ berichtete, sei der Schauspieler danach sofort in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Von dem Unfall habe er mehrere Knochenbrüche davongetragen, einige davon in seinem Gesicht.

Kristin Chenoweth (55) hatte ein ähnliches Schicksal ereilt, als sie 2012 eine Gastrolle in "The Good Wife" übernommen hatte. Zu Gast bei "Watch What Happens Live" erklärte sie Andy Cohen (56), dass sie damals von einer herabfallenden Lichtanlage getroffen worden war. Von dem erschreckenden Vorfall hätte sie eine "sieben Zentimeter lange Schädelfraktur, eine Knochenfissur, angeknackste Zähne und Rippen" davongetragen. Im Nachhinein habe sie sich geärgert, keine rechtlichen Schritte eingeleitet zu haben, obwohl ihr Vater ihr dazu geraten hätte. "Ich habe es aus Angst nicht getan. Lasst niemals zu, dass die Angst euer Leben beherrscht!", erzählte sie im Interview.

Während Dylan und Kristin keine Schuld an ihren Verletzungen hatten, ist der Fall bei Ashton Kutcher (46) ein wenig anders. Der Two and a Half Men-Darsteller nahm die Vorbereitung für seine Rolle als Steve Jobs (✝56) ein wenig zu ernst. Wie seine Frau Mila Kunis (40) im "Hot Ones"-Interview ausplauderte, aß er während der Dreharbeiten zu "Jobs" ausschließlich Obst, da der Apple-Gründer selbst ein sogenannter Frutarier war. "Es war so dumm. Er landete zweimal mit einer Bauchspeicheldrüsenentzündung im Krankenhaus", erklärte die Ehefrau des US-Amerikaners.

